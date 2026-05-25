Μάχη της Κρήτης: Ο Δήμος Πλατανιά για τις εκδηλώσεις στο Μάλεμε

Με ιδιαίτερη επισημότητα και συγκίνηση κορυφώθηκαν -αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πλατανιά- οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Αεροδρόμιο Μάλεμε, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Πλατανιά, της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Χανίων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της παρακαταθήκης της Μάχης της Κρήτης ως διαχρονικού συμβόλου αγώνα για την ελευθερία.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της Μάχης της Κρήτης ως παγκόσμιου συμβόλου ελευθερίας, αντίστασης και δημοκρατίας, τιμώντας τη θυσία των Κρητικών, των συμμάχων στρατιωτών και όλων όσοι αγωνίστηκαν ενάντια στον ναζισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαρκή επικαιρότητα των μηνυμάτων της ιστορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και αβεβαιότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και προάσπισης των αξιών της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο διαχρονικό αίτημα του Δήμου Πλατανιά για την παραχώρηση του ιστορικού χώρου του Αεροδρομίου Μάλεμε, με στόχο την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίησή του ως τόπου ιστορικής μνήμης διεθνούς εμβέλειας. Απευθυνόμενος προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ζήτησε τη στήριξή της για την περαιτέρω παραχώρηση του ιστορικού χώρου, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα αναδείξει το Μάλεμε σε διεθνές σημείο αναφοράς ιστορικής μνήμης και εκπαίδευσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής και ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη, εκπρόσωποι της Πολιτείας και Τοπικών Βουλευτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένων πρεσβειών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και απόγονοι βετεράνων των Συμμαχικών Δυνάμεων, εκπρόσωποι φορέων, ιδρυμάτων, συλλόγων και οργανώσεων της περιοχής και πλήθος πολιτών.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης την εντυπωσιακή ρίψη αλεξιπτωτιστών στον ιστορικό χώρο του Αεροδρομίου Μάλεμε, που παρέπεμψε στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης, καθώς και την αεροπορική επίδειξη Μεμονωμένου Αεροσκάφους F16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ZEYS», από την 115 ΠΜ , αποδίδοντας με ξεχωριστό τρόπο φόρο τιμής στους αγωνιστές και στη διαχρονική παρακαταθήκη της ιστορικής μάχης.

Ιδιαίτερη σημασία είχε επίσης η επίσκεψη της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία το Σάββατο επισκέφθηκε το Μνημείο της RAF στο Μάλεμε, στο πλαίσιο της παρουσίας της στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις για τη Μάχης της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Πλατανιά είχε την ευκαιρία να την ενημερώσει για την πρωτοβουλία του Δήμου που αφορά τη δημιουργία της περιπατητικής διαδρομής στο ιστορικό Αεροδρόμιο Μάλεμε, καθώς και για την ανάδειξη της ιστορικής γέφυρας του Ταυρωνίτη, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας διατήρησης και αξιοποίησης της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.

Τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά, είχαν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις μνήμης στο Μνημείο Λαζόπουλου στα Κουλουκουθιανά Βουκολιών, στο Ύψωμα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Πολεμικό Καταφύγιο στον Πάνω Πλατανιά, καθώς και στο Μνημείο Ευελπίδων στο Κολυμπάρι, σε συνεργασία με την 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών». Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Πλατανιά στο Μνημείο Κερίτη, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων και τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας στον αγώνα για την ελευθερία.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία των Τοπικών Φορέων, παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και Τοπικών Βουλευτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της σχολικής κοινότητας, ξένων πρεσβειών, στρατιωτικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και οργανώσεων της περιοχής.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις του Δήμου Πλατανιά θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε κοινότητες, οι κάτοικοι των οποίων εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις κατοχής, ως αντίποινα για την αντίσταση που προέβαλαν κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης».