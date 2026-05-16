Μάχη της Κρήτης: Εκδήλωση µνήµης στους Αγίους Πάντες

Με αφορµή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, ο ∆ήµος Αποκορώνου, το Κοινωφελές Ίδρυµα «Αγία Σοφία» και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου διοργανώνουν την Εκδήλωση Μνήµης για τους πεσόντες των µαχών Στύλου και Μπαµπαλή (28 Μαΐου 1941).

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 19.00 στον χώρο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Άγιους Πάντες.

Η εκδήλωση περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισµούς από τους συνδιοργανωτές και οµιλία για τα ιστορικά γεγονότα από την Κουκιανάκη Αργυρώ- ∆ικηγόρο.