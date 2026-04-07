Μ. Τρίτη: Η παραβολή των δέκα παρθένων

«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν

οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται»

Κατά Ματθαίον Κεφ. 25

Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη αφενός στη μνεία του ιερού Ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων, και αφετέρου στην παραβολή των δέκα παρθένων.

Η παραβολή αυτή δίνει ένα βασικό μήνυμα εγρήγορσης και πνευματικής ετοιμότητας. Δέκα παρθένες περιμένουν τον νυμφίο. Οι πέντε έχουν προνοήσει και έχουν μαζί τους λάδι για τις λαμπάδες τους, οι άλλες πέντε όχι. Όταν αργεί να έρθει ο νυμφίος, όλες νυστάζουν.

Τα μεσάνυχτα ακούγεται ότι έρχεται και όσες είχαν λάδι μπορούν και μπαίνουν μαζί του στο γάμο.

Το βασικό μήνυμα της παραβολής είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι πνευματικά, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει η «ώρα» (η Δευτέρα Παρουσία ή η κρίση). Η προετοιμασία δεν γίνεται την τελευταία στιγμή.

Τη Μεγάλη Τρίτη ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας, το τροπάριο της Κασσιανής.