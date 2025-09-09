Μ. Συντυχάκης: Να ακυρωθεί η εγκατάσταση του ραντάρ στον λόφο «Παπούρα»

Να ακυρωθεί η εγκατάσταση του ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου στον λόφο «Παπούρα», να μελετηθεί και να βρεθεί άλλη θέση τοποθέτησής του, όπως είναι τεχνικά εφικτό, και να καταστεί το μνημείο και όλος ο λόφος αρχαιολογικός χώρος, ασφαλής και προσβάσιμος για κατοίκους, επισκέπτες, μελετητές, ζήτησε ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής στο ΚΚΕ, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «ο Μ. Συντυχάκης μετέφερε στην αίθουσα της Ολομέλειας το αποφασιστικό μήνυμα που στέλνουν μέσα από πολύμορφες κινητοποιήσεις συλλογικά και οργανωμένα αρχαιολόγοι και ο λαός της Κρήτης, απαιτώντας να ανακληθεί η απόφαση για την εγκατάσταση ραντάρ στον λόφο, η οποία ελλοχεύει τον κίνδυνο της καταστροφής του μνημείου, και «να μην θυσιαστεί το μνημείο στον βωμό των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων που θα εκμεταλλεύονται το νέο αεροδρόμιο».

Πρόσθεσε ότι καταγγέλλουν «την ατεκμηρίωτη επιστημονικά θέση ότι ο λόφος Παπούρα είναι η μόνη τεχνικά εφικτή λύση για την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου», σημειώνοντας ότι η προμελέτη του υπουργείου Υποδομών περιορίστηκε μόνο στις δύο από τις κορυφές που ήταν απαλλοτριωμένες, ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στον σχεδιασμό των ομίλων. Στηλίτευσε, ακόμα, το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε ποτέ εναλλακτική λύση, ενώ στάθηκε και στο ότι «επιστήμονες και φορείς τονίζουν ότι είναι αποπροσανατολιστικά και αστήρικτα τα περί διασφάλισης της επισκεψιμότητας του μνημείου με την τοποθέτηση RADAR».

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος ισχυρίστηκε ότι το έργο έχει μελετηθεί στο σύνολό του, λέγοντας πως από τις 200 θέσεις που μελετήθηκαν για την εγκατάσταση του ραντάρ, επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες. Μάλιστα, είχε και το θράσος να ξεστομίσει ειρωνείες περί συνέπειας «στην αντίληψη του ΚΚΕ να τα συνδέει όλα με το ΝΑΤΟ και τις πολεμικές συρράξεις» και ότι δήθεν το ΚΚΕ προσπαθεί να ανταγωνιστεί με συνέπεια άλλους «φωνασκούντες» απέναντι στο εν λόγω ζήτημα.

Ακόμα, στην ανάγκη του να υπερασπιστεί μέχρι τέλους την εγκατάσταση ραντάρ στον λόφο, έφτασε στο σημείο να πει ότι η ανασκαφή και η ανακάλυψη του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος ήταν αποτέλεσμα της ταπείνωσής του προκειμένου να επεκταθεί ο αεροδιάδρομος.

Ακόμα πιο προκλητικός παρουσιάστηκε στη δευτερολογία του, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν είναι καλά πληροφορημένο σχετικά με όλα όσα έχουν συμβεί αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και προσπαθώντας να επιβεβαιώσει πως όλα είναι «καλώς καμωμένα» και ότι «δεν υπήρχε κανένα έλλειμμα στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το ζήτημα» της μελέτης. Συμπλήρωσε ότι στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) «έγινε πλήρης παρουσίαση» και «εξαντλήθηκαν όλα τα δυνατά ενδεχόμενα», ωστόσο, όπως είπε, υπήρξε και μια παραφιλολογία, την οποία, πάλι με ειρωνείες, κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι την αναπαράγει.

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας διθυραμβικού τύπου δηλώσεις, στις οποίες και αρέσκεται, ο υφυπουργός του «η Θεσσαλονίκη με το μετρό μπαίνει στην εποχή του “ουάου”» ανακοίνωσε πως το αποτέλεσμα στο Ηράκλειο Κρήτης θα «είναι ένα εξαιρετικό και κυρίως ασφαλές αεροδρόμιο». Όλοι θυμούνται, βέβαια, επιβάτες στη Θεσσαλονίκη να κάνουν… πεζοπορία στη σήραγγα του μετρό μετά από ακινητοποίηση του συρμού από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του…

Από πλευράς του, ο Μ. Συντυχάκης στη δευτερολογία του τόνισε ότι η κυβέρνηση επιμένει, παρά τις αντιδράσεις, στην εγκατάσταση του ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον χώρο, όπου βρίσκεται «ένα από τα μεγαλύτερα ευρήματα της χρονιάς», επισημαίνοντας τον κίνδυνο να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ πήρε θέση, αναδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για έργο υποδομής που θα ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες για ασφάλεια, σύγχρονες και φθηνές μεταφορές, αλλά που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και στην ανάγκη τους για κερδοφορία.

Συμπλήρωσε ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλλι δεν είναι απλά στρατιωτικό αεροδρόμιο, αλλά ΝΑΤΟϊκό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι ανησυχίες των κατοίκων, των φορέων και της Τοπικής Διοίκησης.

Αναφερόμενος στην απαράδεκτη έκθεση του ΚΑΣ, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα» από την αναφορά πως η «προμελέτη για εγκατάσταση ραντάρ του νέου αεροδρομίου είναι η μόνη τεχνικά εφικτή για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του», καθώς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως και οι τεχνικές εκθέσεις που υποδεικνύουν τουλάχιστον άλλες 11 κατάλληλες κορυφές, τεκμηριώνουν το αντίθετο. Στηλίτευσε, επίσης, το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία εισήγηση και δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη στη συνεδρίαση του ΚΑΣ για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη του λόφου.

Ειδική αναφορά έκανε και στη «μελέτη σκοπιμότητας», τη σύντομη τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκανε λόγο πως ο λόφος «Παπούρα» είναι η «βέλτιστη λύση, αλλά όχι η μοναδική», ενώ σημείωσε πως ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ήταν το γεγονός ότι όλες οι εναλλακτικές θέσεις απορρίφθηκαν πριν περίπου 1 χρόνο, υποδεικνύοντας ότι η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό.

«Ο σχεδιασμός που έχετε κάνει και οι όποιες αποφάσεις έχουν παρθεί είναι φωτογραφικές για να μπουν τα ραντάρ στον συγκεκριμένο λόφο και να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε, τέλος, πως η συνύπαρξη του μνημείου με το ραντάρ είναι απαγορευτική και ακυρώνει το σχέδιο προστασίας, επισημαίνοντας: «Η ανάπτυξη που επικαλείστε οι κυβερνήσεις είναι των λίγων και όχι των πολλών».

Σύνδεσμοι :

https://www.902.gr/eidisi/voyli/402071/m-syntyhakis-fotografikes-apofaseis-gia-egkatastasi-rantar-ston-lofo-papoyra-poy»