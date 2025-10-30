Μ. Συντυχάκης: Η πολιτική σας έχει κάνει ρημάδια τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας

Κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπ. Υγείας, άσκησε στην σχετική συζήτηση στη βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Την κυβέρνηση που προσπαθεί με ένα ακόμη νομοσχέδιο να θολώσει τα νερά των πραγματικών επιδιώξεών της, με διατάξεις οι περισσότερες από τις οποίες θωρακίζουν το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης των Νοσοκομείων για να λειτουργήσουν ως επιχειρηματικές μονάδες του κράτους με τις Διοικήσεις σε ρόλο μάνατζερ, για να επισπευσθεί η εμπορευματοποίησή τους, με το κριτήριο του «κόστους – οφέλους» και όχι την πλήρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών, κατήγγειλε στην ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Υπογράμμισε ότι η σκόπιμη υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας συνδυάζεται από την κυβέρνηση, με την επέκταση της ιδιωτικοοικονομικής του λειτουργίας και τη μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα, διαμορφώνοντας μια «ενιαία αγορά Υγείας» με κοινούς κανόνες.

Σταθμοί στην εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης της υγείας αποτελούν το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ, η συνεργασία του ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς, με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού και τις άγονες προκηρύξεις, βγάζοντας στο «σφυρί» τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, που πλήρωσε ο λαός. Είναι τα απογευματινά χειρουργεία, οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) υγείας, η εκχώρηση υπηρεσιών καθαριότητας-σίτισης-φύλαξης των Νοσοκομείων σε εργολάβους, οι εξ αποστάσεως γνωματεύσεις αξονικών/μαγνητικών από ιδιώτες.

Αναπτύσσοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου, σημείωσε ότι μεταξύ άλλων προβλέπει γενίκευση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιώνσε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού αντί για νέες προσλήψεις, επέκταση της δυνατότητας ταυτόχρονης δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα, διευκόλυνση των ιδιωτών για κατ’ οίκων νοσηλεία», στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, κ.λ.π. στελέχωση του εργαστηρίου ανοσολογίας – ιστοσυμβατότητας του Ωνάσειου με γιατρούς – βιολόγους από δημόσια Nοσοκομεία, δηλαδή, λεηλασία των δημόσιων εργαστηρίων και μάλιστα δωρεάν, μείωση του Clawback κατά 30 εκ. ευρώ στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και 5 εκ.ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές.

Κατήγγειλε ότι δεν είναι τυχαίο ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη παραιτήθηκαν 25 νοσηλευτές, μόνιμοι και συμβασιούχοι στο ΠΑΓΝΗ, πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατον να βγουν ασφαλή προγράμματα, ενώ μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα προκύψουν κι άλλες παραιτήσεις. Ο αριθμός των παραιτηθέντων ισοδυναμεί περίπου με 3 τμήματα ενώ προειδοποίησε ότι αναμένεται νοσηλευτικό κραχ!

Εφερε συγκεκριμένα παραδείγματα από τα νοσοκομεία της Κρήτης, όπου το φετινό καλοκαίρι αποκαλύφτηκαν στο νησί – ακόμα μια φορά – οι τραγικές συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης με δεκάδες τμήματα να λειτουργούν με προσωπικό κάτω από τα όρια ασφαλείας. Η Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Σητείας παραμένει κλειστή. Εξαιτίας των ελλείψεων αναισθησιολόγων και νοσηλευτών δεν λειτουργεί το 40% περίπου των χειρουργικών αιθουσών, ενώ στις λίστες χειρουργείων περιμένουν περίπου 8.000 ασθενείς. Κλειστό είναι πάνω από το 25% των κλινών ΜΕΘ της Κρήτης λόγω ανεπάρκειας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Στο νοσοκομείο Χανίων, η Πνευμονολογική Κλινική είναι κλειστή, ενώ η μόνη παιδοχειρουργός αδυνατεί να καλύπτει όλη τη δυτική Κρήτη. «Η πολιτική σας έχει κάνει ρημάδια τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας», είπε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το ΚΚΕ είναι μπροστά στον αγώνα των υγειονομικών της Κρήτης, με αίτημα: «Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα».