Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερη ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με βασικό άξονα την απαγόρευσή τους για ανηλίκους, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερο και δύσκολο» το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας. «Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το νέο πλαίσιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ενώ ευθύνη θα έχουν και οι δήμοι ως προς τον έλεγχο της στάθμευσης και του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε.

Για το φονικό στην Κρήτη με θύμα έναν 21χρονο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αστυνομία ενήργησε σύμφωνα με τις εισαγγελικές οδηγίες και σημείωσε πως «δεν μπορούν οι διαφορές των ανθρώπων να λύνονται έτσι». «Η αστυνομία δεν προσαρμόζει τη συμπεριφορά της και τις αντιδράσεις της και τη δράση της στις αντιλήψεις του καθενός. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ υπήρξαν μια, δυο, τρεις καταγγελίες ότι αυτός επιχειρεί να κάνει κακό στο παιδί. Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο ΑΤ, το οποίο έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς την εντολή εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν φοβάται το ενδεχόμενο νέας βεντέτας στην Κρήτη, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη κοινωνικής και πολιτικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Για τις εξελίξεις γύρω από τη λεγόμενη Greek Mafia, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο των αρχών στην εξιχνίαση δολοφονιών. «Εξιχνιάστηκε μια ακόμη δολοφονία. Και αυτό τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει ο κανόνας. Δεν μένει καμία δολοφονία της Greek Mafia ανεξιχνίαστη γιατί πίσω υπάρχουν πάνω από 20 ανεξιχνίαστες δολοφονίες. Αυτό είναι μια πρόοδος και ένα μήνυμα σε όσους τόσα χρόνια κρύβονταν πίσω από τις μαφίες πιστεύοντας πως η αστυνομία δεν ήταν ικανή να εξιχνιάσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει απάντηση και είναι στη φυλακή», σημείωσε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

