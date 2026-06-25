Μ. Χαραλαμπίδης στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: «Τεκμηρίωση για τα στοιχεία των 200 της Καισαριανής»

Η τεκμηρίωση των στοιχείων της ταυτότητας και οι ιστορίες 200 κομμουνιστών της Καισαριανής που εκτελέσθηκαν την 1η Μαΐου του 1944 και η αποκάλυψη των φωτογραφιών τους που συγκλόνισαν την Ελλάδα πριν μερικούς μήνες αποτελεί στόχος της εργασίας του “Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών” και του συγγραφέα – ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη.

Στα πλαίσια του “5ου Φεστιβάλ Βιβλίου” ο κ. Χαραλαμπίδης είχε μια συζήτηση μιας ώρας με το δημοσιογράφο Π. Κατσάκο το βράδυ της Τρίτης και επισήμανε πως στα πλαίσια της έρευνας έχει αναλάβει την ταυτοποίηση της «ταυτότητας των 200, με απώτερο στόχο όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να γίνει μια μεγάλη έκθεση του υλικού, ένα συνέδριο και να δημοσιευθούν τα πρακτικά του».

Ο ίδιος επεσήμανε πως αποτελεί «ηθική υποχρέωση να μάθουμε για τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών» προσθέτοντας πως «δεν ξέρουμε ακόμα με απόλυτα στοιχεία ποιοι είναι γιατί ήταν η μοναδική εκτέλεση που οι Γερμανοί δεν έδωσαν ονομαστική εξέταση. Μπορεί πχ. 5 εξ αυτών να μην είναι κκαι να είναι κάποιο άλλοι το βασικό είναι να επιβεβαιώσουμε τα 200 ονόματα. Από τους 200 οι 24 έχουν ελαττωματική τεκμηρίωση για τους υπόλοιπους έχουμε πολλά στοιχεία».

Ο κ. Χαραλμπίδης υπογράμμισε την ανάγκη «να ανοίξουν τα αρχεία των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας που βρίσκονται στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και εκεί θα βρούμε σίγουρα στοιχεία ! Είχαν ανοίξει μόνο την περίοδο 2016 και ξανακάκλεισαν μετά τις εκλογές του 2019. Έστω και 85 χρόνια μετά το ελληνικό κράτος πρέπει να καταλάβει πως με το παρελθόν δε ξεμπλέκεις αν το κρύβεις κάτω από το χαλάκι! Και είναι το δικό μας παρελθόν όχι κάποιου άλλου!»

Μιλώντας για τα συναισθήματα από την μελέτη των φωτογραφιών επεσήμανε πως ακόμα και τώρα δεν μπορεί να το διαχειριστεί παρότι τις έχει δει 500 φορές και παραλλήλισε την αξία του με αυτή της εκτέλεσης στο Κοντομαρί. Πρόσθεσε πως οι φωτογραφίες που τραβούσαν οι Γερμανοί γενικά, είχαν πίσω τους μια ολόκληρη κουλτούρα «επειδή πίστευαν ότι θα κερδίσουν τον πόλεμο, έφτιαχναν άλμπουμ για το δείχνουν μετά και να λένε “έτσι κτίζαμε τη Γερμανική Ευρώπη, γιε μου ,εγγονέ μου, ήμουν εκεί! Έφτιαχναν άλμπουμ για να δείξουν στην πατρίδα τους ότι αξίζουν τον κόπο οι θυσίες αλλά και να για να κτίσουν το μεταπολεμικό αφήγημα ».

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό, όπου τέθηκε και το ζήτημα του Iντζεδίν και πως ένα ζωντανό τεκμήριο ιστορίας κινδυνεύει να καταρρεύσει από την εγκατάλειψη.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Στο μεταξύ, το αγγλόφωνο βιβλίο της Νίκης Τρουλλινού “Crossing the Ocean”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Πυξίδα της Πόλης” σε μετάφραση της Ελένης Χολ Μανωλαράκη, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 14 διηγήματα και 17 φωτογραφίες για τη μετανάστευση και τη ζωή των απόδημων Κρητικών σε κάθε μέρος του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες.

Συνομιλούν οι: Αθηνά Ρώσσογλου, μεταφράστρια, ιστορικός με αντικείμενο τις διασπορικές σπουδές, Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών και Νίκη Τρουλλινού, συγγραφέας. Συντονίζει η ΈλιαΚουμή, δημοσιογράφος επικοινωνιολόγος.

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης.