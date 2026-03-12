Μ. Χαμενεΐ: Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό – Εκδίκηση «μέχρι τέλους» για τα θύματα του πολέμου

Εκδίκηση για τα θύματα του πολέμου που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, ορκίστηκε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του ως νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας παράλληλα πως το Στενό του Χορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως όργανο πίεσης.

Όπως μεταδίδει την αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο ίδιο μήνυμα, το πρώτο μετά την εκλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σημειώνεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν γιατί θα γίνουν στόχος επιθέσεων.

«Ένα μικρό μέρος αυτής της εκδίκησης έχει παρθεί μέχρι στιγμής, αλλά εφόσον δεν παρθεί μέχρι τέλους, αυτό θα παραμείνει μία από τις προτεραιότητές μας», τόνισε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Το Ιράν έπληξε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα. Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι είδε μικρές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από συνοικία της εμπορικής πρωτεύουσας των Εμιράτων λίγα λεπτά αφού ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Στο Κουβέιτ το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι υπό έλεγχο.

Εξάλλου στο Μπαχρέιν αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή που βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από επίθεση, αποδιδόμενη στο Ιράν, εναντίον δεξαμενών υδρογονανθράκων.

Το υπουργείο ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ από τους κατοίκους “της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους” προκειμένου να προστατευθούν από “τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς” την οποία οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει λόγο για “ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ”.