Λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης ο “Ροδωπιανός” αγωγός

Λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης στο ακρωτήρι της Σπάθας θα δώσει ο “Ροδωπιανός αγωγός” μήκους 11 χλμ. η σύμβαση για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΒΑ κ. Ευτύχης Μαυρογένης με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η ύδρευση όλης της περιοχής από σύγχρονο δίκτυο που θα αντικαταστήσει παλαιότερο αγωγό που παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα με βλάβες.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και το ΠΕΠ Κρήτης και έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το ένα έτος .