Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Σχόλια

Λύσεις υπάρχουν, αλλά προϋποθέτουν όραµα

Παρασκευάς Περάκης
Τα «χέρια ψηλά» σήκωσε η ∆ηµοτική Αρχή Σηµανδηράκη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τετάρτης, δηλώνοντας «αναρµόδια» για τη στεγαστική κρίση που πλήττει όλο και πιο έντονα τα Χανιά.
Με λίγα λόγα, για το υπ’ αριθµόν ένα κοινωνικό πρόβληµα σήµερα στην πόλη µας, ο ∆ήµος… σφυρίζει αδιάφορα.
Κι όµως λύσεις υπάρχουν και µια τέτοια ακούστηκε στο προχθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων.
Στο προχθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο δήµαρχος κ. Σηµανδηράκης (φωτ.) ανέφερε πως δεν υπάρχουν διαθέσιµα ακίνητα από τον ∆ήµο για να δώσουν λύση στη στέγαση εκπαιδευτικών, όπως κάνουν οι δήµοι Πλατανιά και Καντάνου – Σελίνου. Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι βέβαιος για αυτό, απάντησε ότι προκύπτει από την καταγραφή των ακινήτων του ∆ήµου Χανίων.

Εύλογα, ο δηµοτικός σύµβουλος Μιλτιάδης Κλωνιζάκης (φωτ.), ρώτησε τον κ. Σηµανδηράκη, γιατί δεν έχει δοθεί στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η λίστα αυτών των ακινήτων, καθώς η περιβόητη καταγραφή της δηµοτικής περιουσίας ζητείται επίµονα από σύσσωµη την αντιπολίτευση κι όλο παραπέµπεται στις ελληνικές καλένδες.
Απάντηση φυσικά δεν πήρε από τον δήµαρχο ο κ. Κλωνιζάκης, αλλά πρότεινε κάτι απλό και ουσιαστικό: Αν ο ∆ήµος έχει καταγράψει τα ακίνητά του, να φτιάξει έναν φορέα που θα αξιοποιήσει τα διαθέσιµα ακίνητα και τα έσοδα αυτά να κατευθύνονται σε ένα στεγαστικό πρόγραµµα που θα καλύπτει τις ανάγκες εκπαιδευτικών, γιατρών και άλλων.
Για όλα τα ζητήµατα υπάρχουν λοιπόν ιδέες και λύσεις που θα µπορούσε να δώσει µια δηµοτική Αρχή, αλλά πάνω απ’ όλα προϋποθέτουν επίγνωση της πραγµατικότητας και κυρίως όραµα. Κάτι που δυστυχώς αγνοείται από τη σηµερινή δηµοτική Αρχή.

