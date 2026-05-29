Λύκειο Παλαιόχωρας: Απέβαλλαν το άγχος με σιγανό πεντοζάλι

Με ένα… σιγανό πεντοζάλι απέβαλλαν το άγχος πριν μπουν στην αίθουσα των εξετάσεων για τις Πανελλαδικές οι μαθητές του Λυκείου Παλαιόχωρας. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην αυλή του σχολείου, κρατήθηκαν από τους ώμους και κινήθηκαν στα βήματα του χορού. Μια ενέργεια που έγινε όπως μας είπαν εκπαιδευτικοί για να αποβάλλουν το άγχος και να χαλαρώσουν κατά την πρώτη τους γραπτή εξέταση για τις εξετάσεις. Η ιδέα του αποφορτισμού των παιδιών ήταν από τη διευθύντρια του Λυκείου κ. Σταυρίδου.