Λουτρό Σφακίων: Αερομεταφορά με στρατιωτικό ελικόπτερο εξοπλισμού για τον Βιολογικό Καθαρισμό

Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Σφακίων Ιωάννη Ζερβού με τον Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Χανίων, Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη, στην έδρα της Ταξιαρχίας, πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέλημα του κ. Ζερβού ήταν να συναντηθεί με τον ταξίαρχο κ. Κωστάκη ώστε να του εκφράσει τις ευχαριστίες τόσο της δημοτικής αρχής όσο και των κατοίκων του Λουτρού Σφακίων, για τη συνεισφορά του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς, «με τη συνδρομή στρατιωτικού ελικοπτέρου έγινε η πολύ δύσκολη και επικίνδυνη αερομεταφορά εξοπλισμού που αφορούσε στις ανάγκες του βιολογικού καθαρισμού στο Λουτρό».

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων: «Η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχή, όμως αναδείχθηκε η εξαιρετική επαγγελματική κατάρτιση, η τόλμη και η συνέπεια του πληρώματος της Αεροπορίας Στρατού, στοιχεία που επέτρεψαν την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, ξεπερνώντας τις αντίξοες συνθήκες. Η συνεισφορά αυτή δεν αποδεικνύει μόνο την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αναδεικνύει εμπράκτως το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και την αμέριστη συμπαράσταση του Στρατού Ξηράς προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πολίτη».

Μεταξύ του δημάρχου και του Ταξιάρχου, Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Χανίων κ. Κωστάκη, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία και το επιτυχές αποτέλεσμα αυτής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με τις επικείμενες εκδηλώσεις του Δήμου Σφακίων, στις οποίες η Ταξιαρχία θα συμμετάσχει με άγημα, ενώ επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Σφακίων και των Ενόπλων Δυνάμεων.