Διεθνή

Λούλα: «Τις επόμενες ημέρες» θα βρεθεί «οριστική λύση» στην εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι προβλέπει πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει στη Μπραζίλια ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της διμερούς έντασης.

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας προκειμένου η ζωή να συνεχίσει να είναι όμορφη και χαρούμενη», δήλωσε ο Λούλα μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

«Παρά το γεγονός ότι δεν έδωσε υποσχέσεις, με διαβεβαίωσε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», υπογράμμισε ο Λούλα.

«Η συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο Τραμπ πήγε εκπληκτικά καλά. Αν εξαρτιόταν από εκείνον και εμένα, θα υπήρχε συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε πολιτικοεμπορική αντιπαράθεση με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του. Στο πλαίσιο αυτό επέβαλε δασμούς 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα και οικονομικές κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες και τη σύζυγό του, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε «κυνήγι μαγισσών» λόγω της καταδίκης του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, προσωπικού φίλου του Τραμπ, σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Μετά από μια μακρά περίοδο έντασης, οι σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του Λούλα άρχισαν να βελτιώνονται όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σύντομα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ερωτηθείς χθες Κυριακή αν το ζήτημα του Μπολσονάρου τέθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν είναι δική σας δουλειά».

«Θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες μας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ τον ομόλογό του. «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση», πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι είναι γνωστό ότι έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για θέματα όπως η πολυμέρεια, το διεθνές εμπόριο και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

