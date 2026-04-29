Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι – Δύο τραυματίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δύο Εβραίοι τραυματίστηκαν σήμερα στο βόρειο Λονδίνο από έναν άνδρα που τους επιτέθηκε με μαχαίρι, ανακοίνωσε μια εβραϊκή οργάνωση ασφαλείας, στην τελευταία μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων και αποπειρών εμπρησμού.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα θύματα, δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών και 70 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία, μαχαιρώθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «εντελώς αποκρουστική» την επίθεση και σε αντίδρασή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει «αποφασιστικά» και «επείγοντα» μέτρα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε πως η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να λάβει επείγουσα και άμεση δράση.

Η εβραϊκή οργάνωση Shomrim δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο άνδρας εθεάθη να τρέχει κρατώντας ένα μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν και προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους, πριν κάποια από τα μέλη της τον ακινητοποιήσουν.

Ο Στάρμερ ευχαρίστησε την εβραϊκή οργάνωση επιτήρησης και ασφάλειας της γειτονιάς Shomrim North West London, της οποίας τα μέλη ακινητοποίησαν τον δράστη πριν από την επέμβαση της αστυνομίας και την εθελοντική υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Γκόλντερς Γκριν, Hatzola, που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Εάν βίντεο ασφαλείας που δημοσιεύτηκε σε κανάλι στο Telegram φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να προσπαθεί να μαχαιρώσει πολλές φορές έναν άνδρα που φορά το παραδοσιακό εβραϊκό κιπά, ενώ στέκεται σε μια στάση λεωφορείου. Εικόνες από το σημείο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να στέκονται επάνω από έναν άνθρωπο που φάνηκε να είναι ένα από τα θύματα και που ήταν ξαπλωμένος στον δρόμο.

«Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βρίσκεται υπό κράτηση. Εργαζόμαστε για να διαπιστωθεί η εθνικότητα και το υπόβαθρό του», ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου , υποδεικνύοντας ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα ηγηθεί της έρευνας.

Ο ύποπτος προσπάθησε επίσης να μαχαιρώσει αστυνομικούς – οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν – και οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser για να τον ακινητοποιήσουν, τόνισε η Αστυνομία.

Πρόσθεσε πως οι δύο άνδρες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

«Η αντισημιτική επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν είναι απολύτως αποκρουστική. Η επίθεση στην εβραϊκή μας κοινότητα είναι επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο X.

«Η βρετανική κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε ανάρτηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών στο X, σημειώνοντας ότι η εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου έχει γίνει στόχος πολλές φορές πρόσφατα.

«Η εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο έχει γίνει στόχος μιας σειράς σοκαριστικών αντισημιτικών επιθέσεων. Ο αντισημιτισμός δεν έχει απολύτως καμία θέση στην κοινωνία», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο X, καταδικάζοντας μια «φρικτή επίθεση εναντίον δύο Λονδρέζων Εβραίων».

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Λονδίνου έχει αυξήσει τις περιπολίες στην περιοχή, όπου η αστυνομική παρουσία είχε ήδη αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι επιθέσεις με μαχαίρι ακολουθούν μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στο Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Τον περασμένο Οκτώβριο, δύο άνθρωποι και ο δράστης σκοτώθηκαν σε επίθεση σε συναγωγή στην πόλη του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ένας τοίχος καλυμμένος με πορτρέτα διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή από τις αρχές στο Ιράν έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τη Δευτέρα, η οποία δεν προκάλεσε ζημιές.

Τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Iran International που εκπέμπει στην περσική γλώσσα, ο οποίος χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τεχεράνη, έγιναν επίσης στόχος εμπρηστικής απόπειρας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

