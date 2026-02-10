menu
Διεθνή

Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε το βόρειο Λονδίνο μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι γύρω στις 12:40, σε σχολικό χώρο στην περιοχή του Μπρεντ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο ανήλικοι μαθητές, αγόρια ηλικίας περίπου 12 και 13 ετών, δέχθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οπως μετέδωσε το ertnews, τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν τραυματισμένα και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή από τις επίσημες αρχές. Η ανταπόκριση των ιατρικών υπηρεσιών ήταν ακαριαία, γεγονός για το οποίο η Μητροπολιτική Αστυνομία εξέφρασε τις ευχαριστίες της.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία επιχείρηση αναζήτησης για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη. Οι αρχές αναζητούν έναν έφηβο ύποπτο, ο οποίος εκτιμάται πως είναι επίσης νεαρής ηλικίας. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στις έρευνες από αέρος συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας. Για τις ανάγκες των ερευνών, έχει επιβληθεί αποκλεισμός στην περιοχή γύρω από το Roe Green Park και το Kingsbury High School.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, σε επίσημη τοποθέτησή της, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για το επεισόδιο και διαβεβαίωσε το κοινό πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύλληψη του υπόπτου. Αναμένονται επίσημες ενημερώσεις από την αστυνομία του Λονδίνου σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών, την ταυτότητα του δράστη και τα νεότερα για την υγεία των δύο τραυματιών.

