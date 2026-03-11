Λογοτεχνικό καφενείο για τον Νίκο Καζαντζάκη

H νέα συνάντηση του υβριδικού Café littéraire (λογοτεχνικού καφενείου) για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, με θέμα ομιλίας:

«Για τη συνοδοιπορία μιας εφηβείας – Μια προφορική εξομολόγηση»

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ομιλητής θα είναι ο κ. Ισίδωρος Ζουργός, συγγραφέας.

Η αναγνωστική σχέση του με το έργο του Νίκου Καζαντζάκη στα χρόνια της εφηβείας.

Συντονισμός: κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, μέλος του Παραρτήματος Βελγίου της ΔΕΦΝΚ.

Ο σύνδεσμος στο Zoom είναι:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82154872679?pwd=JdSX1bN5w0j0acrNop3iAaH8A9yrWP.1

Meeting ID: 821 5487 2679

Passcode: 713684

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του καναλιού ΔΕΦΝΚ ΕΛΛΑΔΑ στο YouTube.

Πληροφορίες στο e-mail: secretary.siank.gr@gmail.com ή στο τηλέφωνο: +30 2810 333993.

Για όλες τις δράσεις της ΔΕΦΝΚ, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τα παραρτήματά της ανά τον κόσμο, ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της https://amis-kazantzaki.gr και στη σελίδα της στο facebook.com/amis.kazantzaki.gr. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το γραφείο της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, που βρίσκεται στη Πλατεία Κορνάρου 35 στον 2ο όροφο στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, θα είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τρίτη 17:00 – 20:00 ή κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου θα υπάρχει έγκαιρη ανακοίνωση στη σελίδα Facebook.