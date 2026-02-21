Λογοτεχνικό καφενείο για τον Νίκο Καζαντζάκη

H νέα συνάντηση του υβριδικού Café littéraire (λογοτεχνικό καφενείο) για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, µε θέµα οµιλίας: «Το ερώτηµα που προκαλεί η πολιτική εξέλιξη του Νίκου Καζαντζάκη».

Οµιλητής θα είναι ο Λάµπρος Κουλουµπαρίτσης (φωτ.), Οµ. Καθ. Φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών.

Συντονισµός: Γεώργιος Μαγκλής, µέλος του Παραρτήµατος Βελγίου της ∆ΕΦΝΚ.

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε αφορµή το νέο βιβλίο του Λ. Κουλουµπαρίτση µε τίτλο «Η πολιτική φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη» (εκδ. Καστανιώτη).

Ο σύνδεσµος στο Zoom είναι:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89377977964?pwd=Xoq1LhgWsMouMsRQAX5Jl41brLjrT9.1

Meeting ID: 893 7797 7964

Passcode: 516410

Η εκδήλωση θα µεταδίδεται ταυτόχρονα και µέσω του καναλιού ∆ΕΦΝΚ ΕΛΛΑ∆Α στο YouTube.