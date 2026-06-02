Λόγια σοφών

■ Σε γλώσσα κατανοητή για όλους από τη Στέλλα Συµβουλάκη – Κουρή

«Ο άνθρωπος φύσει του ειδέναι ορέγεται»,

Αριστοτέλης

Ζούµε σε τόσο δύσκολους καιρούς, που δυστυχώς οι αρετές και οι αξίες χάνονται, τα ιδανικά και τα πιστεύω έχουν καταρρακωθεί και η α(ν)θρωπιά τείνει να γίνει «είδος δυσεύρετο».

Όσο όµως θα υπάρχουν φιλάνθρωποι, των οποίων η συµπόνια και η ευαισθησία ξεχειλίζουν, η ελπίδα δε χάνεται και η αισιοδοξία αναπτερώνει τα ηθικό της, θα ξαναβρούµε το δρόµο µας.

Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς για τα όσα τώρα τελευταία βιώνει η ανθρωπότητα διεθνώς, έλαβα µε courier ένα βιβλίο µε τον ανωτέρω τίτλο από τη φίλη Χανιώτισσα, που διαµένει στην Αθήνα, Στέλλα Συµβουλάκη – Κουρή, µε καταγωγή από τον Φρε Αποκορώνου, δηµιουργό και Πρόεδρο του Συνδέσµου Γυναικών Χανίων που διαµένουν στην Αττική.

Είναι γνωστή η φιλανθρωπική και πολιτιστική δραστηριότητά της και δε θα αναφερθώ περαιτέρω.

Ασχολήθηκε όµως και µε την ελληνική φιλοσοφία, και «καρπός» της αγάπης της για τον ελληνικό πολιτισµό είναι το τελευταίο βιβλίο της, ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ-σε γλώσσα κατανοητή για όλους.

Ένα βιβλίο γεµάτο από αγάπη για τον συνάνθρωπο, για την πρόοδο και την αρετή.

∆ιαβάζοντάς το διαπιστώνεις, βλέπεις, ότι όσοι ακολουθούν τα φωτεινά βήµατα των προγόνων µας, αποκτούν αρετές και αγάπη για ειρηνική συµβίωση.

Ο πίνακας ζωγραφικής, έργο δικό της, στην προµετωπίδα του εξώφυλλου τα λέει όλα! Μια εικόνα, χιλιάδες λέξεις, σκέψεις και αποτελέσµατα. Ένα λυχνάρι, λίγο φως, ένα βιβλίο! Μελέτη! Μάθηση!

Η επιθυµία για µάθηση δεν είναι κάτι που αποκτούµε στην πορεία, ή µια απλή ανάγκη επιβίωσης, αλλά είναι µια βασική ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης.

Για τον φιλόσοφο η κατάκτηση της γνώσης είναι ο απόλυτος δρόµος που οδηγεί στην ευτυχία και στην ολοκλήρωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Μελετώντας τα Λόγια των Σοφών µε τον τρόπο που τα παρουσιάζει η συγγραφέας µας φέρνει σε επαφή µε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Επίκτητο, τον Ευριπίδη, τον Σόλωνα, τον Πλούταρχο, τον Επίκουρο, τον Ηράκλειτο, τον Αντισθένη, τον Αίσωπο και πολλούς άλλους. Όλοι αυτοί σκοπό έχουν να δώσουν αγάπη στην καρδιά, γαλήνη στην ψυχή και ηρεµία στο µυαλό του ανθρώπου. Θα παραθέσω ενδεικτικά κάποια «Λόγια Σοφών σε γλώσσα κατανοητή»:

Ερωτηθείς ο Σωκράτης «Τι υπάρχει στον Άδη» απάντησε: «Ούτε εγώ έχω πάει, ούτε έτυχε να συναντήσω κάποιον από εκεί».

Ερωτηθείς ο Αίσωπος «Τι θα προκαλούσε µεγάλη ταραχή στον κόσµο» απάντησε: «Αν αναστηθούν οι πεθαµένοι και απαιτήσουν τις περιουσίες τους».

«Το µέλλον σου θα είναι καλό, αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν», Ισοκράτης

«Η δύναµη της εξουσίας αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του ανθρώπου», Βίας

«Ευτυχισµένοι άνθρωποι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι», Θουκυδίδης

«Το ήθος της πολιτείας είναι περίπου ίδιο µε εκείνων που την κυβερνούν», Ισοκράτης

Ο Πλάτων είπε ότι η παιδεία για τον άνθρωπο είναι δεύτερος ήλιος.

Ο Σωκράτης, όταν τον ερώτησαν τι είναι επιστήµη, είπε: «Επιµέλεια για την Ψυχή». Όταν τον ερώτησαν από πού γίνονται κακοί είπε: «Από κακή αγωγή και από κακές συναναστροφές».

Θα κλείσω µε ένα σηµείωµα δικό µου:

«Φύσιν πονηράν µεταβαλείν ου ράδιον» ένα περίφηµο αρχαιοελληνικό γνωµικό που αποδίδεται στον κωµικό ποιητή Μένανδρο (4ο π.Χ. αι.) και διδάχτηκε από τον Ολλανδό αναγεννησιακό ανθρωπιστή Έρασµο, γνώστη της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και θεολόγος.

Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τη φίλη συγγραφέα για την άµεση αποστολή το πρωτότυπου αυτού πονήµατός της, το οποίο µε εντυπωσίασε για τον τρόπο προσφοράς της γνώσης σε µικρούς, µεγάλους, µαθητές και δασκάλους, άρχοντες και αρχόµενους.

Το βιβλίο διατίθεται στην Αθήνα και σύντοµα θα σταλεί και στα Χανιά.

Της εύχοµαι να έχει υγεία, να συνεχίζει την πορεία και την προσφορά της από τα διάφορα µετερίζια της ζωής για να α(ν)θρωπέψει περισσότερο η κοινωνία.

Χαιρετώ σας, αγαπώ σας και καµαρωχαίροµαί σας, φίλοι αναγνώστες

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι δάσκαλος