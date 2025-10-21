menu
23.2 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ληξιπρόθεσμα χρέη Δημοσίου: Σε εποπτεία οι φορείς που αργούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς ιδιώτες – Στη δημοσιότητα τα ονόματα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε αυξημένη εποπτεία θέτει στο εξής η κυβέρνηση τους κρατικούς φορείς οι οποίοι αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς τους ιδιώτες (προμηθευτές νοσοκομείων κ.λπ). Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όπως επεσήμαιναν οι ίδιες πηγές, η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ζήτημα απασχόλησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της τον περασμένο Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους.

Για αυτόν τον σκοπό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή την εις βάθος ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε, ήδη, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε, θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

– Ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

-Το ύψος των οφειλών τους.

– Τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και ήδη έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, νωρίτερα σήμερα το πρωί, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ανέφερε: «Από την πρώτη μέρα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ και εμένα και την ομάδα μου στο υπουργείο Οικονομικών, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία. Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις. Και εγώ θα σας πω δεν μπορείς και να το διαχειριστείς καν. Οπότε εδώ μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό»

«Στους επόμενους μήνες, για να το πω “κωδικοποιημένα”, όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί και γιατί», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum