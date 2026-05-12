Λήξη… συναγερμού για το ζευγάρι Φινλανδών

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε ο 37χρονος Φιλανδός πολίτης που κατηγορούνταν για άσκηση βίας σε βάρος της 33χρονης συζύγου του, με την οποία διέμεναν σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων με τον ίδιο τον άνδρα να αρνείται την κατηγορία, που επίσης δεν την υποστήριξη η σύζυγος του που παραβρέθηκε μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά τους στο δικαστήριο.

«Ήταν ξεκάθαρο από την αποδεικτική διαδικασία ότι ο εντολέας μου δεν άσκησε βία στη σύζυγο του για αυτό εξάλλου και το δικαστήριο των αθώωσε λόγω αμφιβολιών αφού δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο» τόνισε ο δικηγόρος του 37χρονου κ. Ανδρέας Σαρικάκης.