Λιβύη: Πάνω από 100 πρόσφυγες από το Σουδάν νεκροί ή αγνοούμενοι σε δυο ναυάγια

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πάνω από εκατό σουδανοί πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους ή χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι έπειτα από δυο ναυάγια, το Σάββατο και την Κυριακή, στα ανοικτά της πόλης Τομπρούκ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στη Λιβύη ανακοίνωσε χθες βράδυ το «τραγικό συμβάν» ανοικτά της Τομπρούκ το Σάββατο 13η Σεπτεμβρίου, όταν «πλοίο το οποίο μετέφερε 73 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους σουδανούς πρόσφυγες, ανατράπηκε».

«Μόλις 13 άνθρωποι επέζησαν και δεκάδες (άλλοι) παραμένουν αγνοούμενοι, πρόσθεσε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, εκφράζοντας πάντως συλλυπητήρια «στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους».

Νωρίτερα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα» την Κυριακή, όταν «εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φουσκωτό σκάφος το οποίο μετέφερε 75 σουδανούς πρόσφυγες».

«Χάθηκαν τουλάχιστον 50 ζωές», τόνισε μια εκπρόσωπος του ΔΟΜ στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν ανάμεσα στα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά. Η τύχη 51ου επιβάτη αγνοείται.

Ο ΔΟΜ πρόσθεσε μέσω X ότι απαιτείται «επείγουσα δράση για να τερματιστούν αυτές οι τραγωδίες στη θάλασσα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, που ελέγχεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, και πιστεύεται πως κατευθυνόταν προς την Ελλάδα.

Η ακτοφυλακή στην ανατολική Λιβύη δεν κάνει ουσιαστικά ποτέ ανακοινώσεις για ναυάγια ή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή αυτή.

Ο ΔΟΜ προσέφερε «ιατρική περίθαλψη που έδωσε τη ζωή 24 ανθρώπων που επέζησαν», σύμφωνα με τον οργανισμό, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, που πρόσθεσε πως όσοι χρειαζόταν μεταφέρθηκαν «σε εξειδικευμένες δομές».

Από την 1η Ιανουαρίου ως τη 13η Σεπτεμβρίου, 456 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 420 κηρύχθηκαν αγνοούμενοι κατά μήκος της θαλάσσιας μεταναστευτικής οδού της κεντρικής Μεσογείου, που θεωρείται η πιο επικίνδυνη στον κόσμο, σημείωσε η αντιπροσωπεία του ΔΟΜ στη Λιβύη μέσω X.

Και επίσης μέχρι στιγμής το 2025 τουλάχιστον 17.402 μετανάστες αναχαιτίστηκαν στη θάλασσα κι επιστράφηκαν στο έδαφος της Λιβύης, ανάμεσά τους 1.516 γυναίκες και 586 παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Λιβύη συγκαταλέγεται στους κυριότερους κόμβους διέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, που φεύγουν για να σωθούν από τους πολέμους και την ανέχεια στις πατρίδες τους και προσπαθούν να φθάσουν παράτυπα στην Ευρώπη.

Στη Λιβύη βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από το Σουδάν, που εισέρχονται στη μεγάλη πλειονότητά τους μέσω των χερσαίων συνόρων στην περιοχή Κούφρα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, που ελέγχεται από ανθρώπους του στρατάρχη Χαφτάρ.

Με δεδομένο ότι «ασφαλείς και νόμιμες οδοί» για να φθάσουν στην Ευρώπη «δεν είναι διαθέσιμες παρά σε πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η αληθινή λύση είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια και να μην αποπειρώνται επικίνδυνα ταξίδια», έκρινε η αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στη Λιβύη χθες.

Η Λιβύη απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από τις δυτικές ακτές της Ιταλίας και περίπου 500 χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα της Ελλάδας.

Στη χώρα της βόρειας Αφρικής ακόμη δεν έχει υπάρξει σταθερότητα μετά την ανατροπή το 2011 του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, που τη μετέτρεψε σε έναν από τους βασικούς κόμβους της παράνομης μετανάστευσης προς τη γηραιά ήπειρο.

Την εξουσία διεκδικούν δυο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις, αυτή στην ανατολική χώρα, στη Βεγγάζη, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ και τους γιους του, κι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ), που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι εγκατεστημένη στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

 

