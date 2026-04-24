Live η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία

Παρακολουθήστε, σε ζωντανή μετάδοση από το 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, την κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: https://depps.minedu.gov.gr/ με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κλήρωση στην πλατφόρμα των αιτήσεων:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es