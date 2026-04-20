Λίβανος: Τρεις τραυματίες από επιδρομή ισραηλινού drone

Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου, παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

«Εχθρικό drone έπληξε τοποθεσία στις όχθες του ποταμού Λιτάνι», μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), χωρίς όμως να αναφέρει πληροφορίες για θύματα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άλλα μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου MTV, ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας επιδρομής drone στην περιοχή Κακαϊάτ αλ Τζισρ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει ρητή διαταγή να αντιμετωπίσουν δραστικά «οποιαδήποτε απειλή» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.