Λίβανος: Οι αρχές της χώρας απέλασαν τον πρεσβευτή του Ιράν

Ο Λίβανος απέσυρε τη διαπίστευση του Ιρανού πρεσβευτή, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα στη Βηρυτό, και του έδωσε διορία ως την Κυριακή για να αποχωρήσει από τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού η Βηρυτός κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις δραστηριότητές τους στο λιβανικό έδαφος.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι έχει καλέσει τον Ιρανό επιτετραμμένο και τον ενημέρωσε για την απόφαση των αρχών να χαρακτηρίσουν “ανεπιθύμητο πρόσωπο” τον πρεσβευτή Μοχαμάντ Ρεζά Ραέφ Σεϊμπανί, που διορίστηκε τον Φεβρουάριο.