menu
31.2 C
Chania
Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γαλλίας και της Ιταλίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, o Ζοζέφ Αούν, χαιρέτισε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τις προσπάθειες της Γαλλίας και της Ιταλίας για τη συγκρότηση ενός πολυεθνικού συνασπισμού ο οποίος θα διαδεχθεί τη δύναμη διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ στη χώρα του, η εντολή της οποίας λήγει στα τέλη του 2026.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τον περασμένο Αύγουστο να ορίσει για τον Δεκέμβριο το τέλος της εντολής της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (Finul στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά). Η Ρώμη και το Παρίσι που συμβάλλουν σημαντικά στην αποστολή αυτή, θέλουν να ετοιμάσουν μια διάδοχη κατάσταση.

Σε ανακοίνωση, ο Αούν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή “ειλικρινή έκφραση της διεθνούς δέσμευσης υπέρ της υποστήριξης της κυριαρχίας και της σταθερότητας του Λιβάνου, και μια πραγματική αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε ο λιβανικός στρατός στη διατήρηση της ασφάλειας και την επέκταση της κρατικής εξουσίας στο σύνολο του εδάφους του”, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας, που τελεί εν μέρει υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ο Λίβανος, πρόσθεσε, είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει “κάθε διεθνή φόρμουλα που ενισχύει τις ικανότητες των ενόπλων δυνάμεών του και διατηρεί την εδαφική του ακεραιότητα”.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ότι θέλουν να συγκροτήσουν έναν πολυεθνικό “συνασπισμό” υπό τη διεύθυνσή τους, προκειμένου να ενισχύσουν την “κυριαρχία του Λιβάνου” και για να εμποδίσουν να γίνει το έδαφος της χώρας “το εφαλτήριο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης”.

Η Finul αριθμεί αυτή τη στιγμή 7.500 κυανόκρανους από περίπου πενήντα χώρες.

Έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο, κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που εκτείνεται σε 120 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ένα ντε φάκτο σύνορο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Από τις 2 Μαρτίου, η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή αυτή, επαναλήφθηκε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει την πιο βαθιά στρατιωτική διείσδυσή του στον Λίβανο από το 2000.

Παρά μία κάποια ηρεμία επί του πεδίου, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων από την Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε κρίνει “απαραίτητη” τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης.

Πρότεινε τρεις επιλογές, από 2.000 έως 5.500 κυανόκρανους, ώστε να μπορέσουν να επιτηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να υποστηρίξουν τις λιβανικές δυνάμεις.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum