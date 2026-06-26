Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γαλλίας και της Ιταλίας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, o Ζοζέφ Αούν, χαιρέτισε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τις προσπάθειες της Γαλλίας και της Ιταλίας για τη συγκρότηση ενός πολυεθνικού συνασπισμού ο οποίος θα διαδεχθεί τη δύναμη διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ στη χώρα του, η εντολή της οποίας λήγει στα τέλη του 2026.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τον περασμένο Αύγουστο να ορίσει για τον Δεκέμβριο το τέλος της εντολής της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (Finul στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά). Η Ρώμη και το Παρίσι που συμβάλλουν σημαντικά στην αποστολή αυτή, θέλουν να ετοιμάσουν μια διάδοχη κατάσταση.

Σε ανακοίνωση, ο Αούν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή “ειλικρινή έκφραση της διεθνούς δέσμευσης υπέρ της υποστήριξης της κυριαρχίας και της σταθερότητας του Λιβάνου, και μια πραγματική αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε ο λιβανικός στρατός στη διατήρηση της ασφάλειας και την επέκταση της κρατικής εξουσίας στο σύνολο του εδάφους του”, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας, που τελεί εν μέρει υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ο Λίβανος, πρόσθεσε, είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει “κάθε διεθνή φόρμουλα που ενισχύει τις ικανότητες των ενόπλων δυνάμεών του και διατηρεί την εδαφική του ακεραιότητα”.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ότι θέλουν να συγκροτήσουν έναν πολυεθνικό “συνασπισμό” υπό τη διεύθυνσή τους, προκειμένου να ενισχύσουν την “κυριαρχία του Λιβάνου” και για να εμποδίσουν να γίνει το έδαφος της χώρας “το εφαλτήριο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης”.

Η Finul αριθμεί αυτή τη στιγμή 7.500 κυανόκρανους από περίπου πενήντα χώρες.

Έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο, κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που εκτείνεται σε 120 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ένα ντε φάκτο σύνορο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Από τις 2 Μαρτίου, η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή αυτή, επαναλήφθηκε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει την πιο βαθιά στρατιωτική διείσδυσή του στον Λίβανο από το 2000.

Παρά μία κάποια ηρεμία επί του πεδίου, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων από την Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε κρίνει “απαραίτητη” τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης.

Πρότεινε τρεις επιλογές, από 2.000 έως 5.500 κυανόκρανους, ώστε να μπορέσουν να επιτηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να υποστηρίξουν τις λιβανικές δυνάμεις.