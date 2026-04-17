Λίβανος – Ισραήλ: Εκατέρωθεν χτυπήματα λίγες μόλις ώρες μετά την εκεχειρία

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Οπως μετέδωσε το news247, ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Νωρίτερα, τα μεσάνυχτα, τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν ότι ακούστηκαν σφοδρά, συνεχή πυρά στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.