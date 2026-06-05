Λίβανος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από νέες ισραηλινές επιθέσεις

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο ακόμη, σύμφωνα με το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε κτίριο στην πόλη Ντουέιρ, στην επαρχία Ναμπατίγια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε ξεχωριστό περιστατικό τα ξημερώματα, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μοτοσικλέτα στον δρόμο Χαμπούς, τραυματίζοντας ένα άτομο.

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς τόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται παράλληλα, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.