Στον ελληνικό προϋπολογισµό προέκυψε το 2025 υπερπλεόνασµα 2,7 δισ.€ από περικοπές δαπανών 3,5 δισ.€, που σηµαίνει ότι η κυβέρνηση στέρησε πολύ περισσότερα από την κοινωνία περικόπτοντας τις δυνατότητες των οικογενειακών δαπανών. Αιτιολογία να µπορεί η κυβέρνηση να εµφανίζει ακµαία τα οικονοµικά της µεγέθη. Τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν κατά 270 εκ.€ από 450, που είχαν προϋπολογισθεί.

Όµως από εδώ κι ύστερα δεν θα είναι ανθηρά. Θα φθίνουν γιατί το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το κύριο ευρωπαϊκό εργαλείο ύψους 672 δισ. €, τελειώνει. Οι δείκτες ανάκαµψης θα πέσουν και η οικονοµική εποχή που µπαίνουµε λόγω και των «τραµπικών» πρωτοβουλιών θα είναι πιο σκληρή απ’ όσο αναµενόταν.

Οι κοινωνίες δεν µπορούν να κατανοήσουν αυτά τα οικονοµικά µεγέθη. Οι πιο λογικοί πιστεύουν ότι προκύπτουν απ’ τη φορολογία. Η αλήθεια είναι αλλού. Η προσπάθεια δηµιουργίας υπερπλεονασµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται και ως προπαγάνδα δείχνουν µε επιµονή στους διαδροµιστές των Βρυξελλών µια υποτακτικότητα.

Η λιτότητα προϋποθέτει πολιτικοοικονοµικά µέτρα, που στοχεύουν στη µείωση των ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού. Οι πόροι αυξάνονται διά της περικοπής των δαπανών. Τούτο συµβαίνει σε κυβερνήσεις που έχουν δυσκολία δανεισµού, ενώ επιδεικνύεται έτσι η δηµοσιονοµική πειθαρχία της κυβέρνησης προς τους πιστωτές της. Η αύξηση φόρων οδηγεί στη µείωση της κατανάλωσης και του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, µε επακόλουθο την ανεργία και την επιβράδυνση των εσόδων του Α.Ε.Προϊόντος.

Χρειαζόµαστε ενέργεια. Η απόκτηση της είναι απρόβλεπτη; Η έλλειψη της πλήττει, όχι µόνο το βιοτικό επίπεδο, αλλά και την εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους παρόχους ενέργειας είναι ένδειξη οικονοµικής ασφυξίας ων νοικοκυριών.

Στη χώρα µας δηλώνεται ότι ένας στους πέντε πολίτες αδυνατεί να επιζήσει αξιοπρεπώς, ένεκα της ενεργειακής λιτότητας, που είναι δοµικό κοινωνικό πρόβληµα για όλους. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση προστασίας των κατοίκων από αισχροκέρδειες, χρειάζεται ενεργειακή αυτονοµία και εφαρµογή στρατηγικής δραστηριότητας, κατά την ενεργειακή της αναβάθµιση.

∆ηλαδή ειρηνική επανάσταση σε µια ηθικά διάτρητη παραπαίουσα κοινωνία.