20.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Λιθουανία: Kλειστά τα σύνορα με τη Λευκορωσία έως τις 30 Νοεμβρίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα σημεία διέλευσης των συνόρων ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στις πρόσφατες διαταραχές του εναέριου χώρου που προκάλεσαν μπαλόνια διακινητών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

«Δεν αποκλείουμε αυτό να παραταθεί για όσο χρειαστεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε. “Αν συνεχίσουμε να βλέπουμε επιθέσεις που κατευθύνονται στη Λιθουανία, θα συνεχίσουμε αυτό το αυστηρό μέτρο”.

Η υπηρεσία τελωνείων της Λευκορωσίας χαρακτήρισε το μέτρο «απερίσκεπτη και εχθρική πολιτική» που θα βλάψει τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Τα μπαλόνια, που μεταφέρουν πακέτα τσιγάρων συσκευασμένα με σελοτέιπ, προκάλεσαν πέντε φορές το κλείσιμο αεροδρομίων αυτόν τον μήνα στη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αριθμεί 2,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε φερόμενους ως διακινητές οι οποίοι πήγαν να πάρουν τα μπαλόνια από το σημείο όπου προσγειώθηκαν και επέβαλε πρόστιμα που φθάνουν μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ.

Η Ρουγκινιένε δήλωσε προχθές, Δευτέρα, πως τα επεισόδια είναι ένα είδος υβριδικής επίθεσης και ότι η χώρα της θα αρχίσει σύντομα να τα καταρρίπτει.

«Αντιλαμβανόμαστε πως θα είναι ταλαιπωρία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, και λυπούμαστε γι΄αυτό, αλλά αξιολογούμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Από το κλείσιμο των συνόρων εξαιρούνται διπλωμάτες, πολίτες της ΕΕ, χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας που φεύγουν από τη Λευκορωσία, η μεταφορά στον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ και ξένοι με ανθρωπιστικές βίζες της Λιθουανίας, δήλωσε η κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε χθες, Τρίτη, πως το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία είναι «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση ότι έχει εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματόπλεγμα.

