Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Ληστεία στο Λούβρο: Τα πολύτιμα κοσμήματα που εκλάπησαν – Δείτε φωτογραφίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Άφωνος σήμερα ο πλανήτης παρακολουθεί το θρίλερ που εκτυλίσσεται στο Παρίσι, μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων το πρωί από το Λούβρο.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

 

 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι θρασύτατοι μασκοφόροι ληστές αφαίρεσαν από τις προθήκες τους ανεκτίμητα αντικείμενα όπως, μία τιάρα, ένα κολιέ και μια καρφίτσα (κεντρική φωτογραφία) που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

 

 

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο μουσείο – σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με χιλιάδες διαμάντια και σμαράγδια.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Συνολικά οι ληστές φέρεται να άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Ωστόσο, το περίφημο «Ρεζάν», το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.

type museum