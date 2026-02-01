menu
Ελλάδα

Ληστεία με λεία κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ στην Κατερίνη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αντιμέτωπος με δύο ληστές, οι οποίοι άρπαξαν το όχημά του, όπου υπήρχαν -κατά τον παθόντα- κοσμήματα αξίας περίπου 300.000 ευρώ, βρέθηκε στην Κατερίνη ένας πενηντατετράχρονος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο άντρας, ο οποίος εργάζεται ως πωλητής κοσμημάτων και βρισκόταν στην πόλη για δειγματισμό σε κοσμηματοπωλεία, σταμάτησε το όχημά του σε βενζινάδικο στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης- Θεσσαλονίκης, γύρω στις 9 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, προκειμένου να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου, καθώς το ένα εξ αυτών φαινόταν «να έχει χάσει αέρα».
Τότε τον πλησίασε όχημα με δύο επιβαίνοντες, ο ένας εκ των οποίων προχώρησε προς το αυτοκίνητο του 54χρονου, μπήκε στη θέση του οδηγού και έβαλε μπροστά απομακρυνόμενος. Ο παθών επιχείρησε να σταματήσει το όχημα, κρατώντας το από την πλευρά του παραθύρου του οδηγού, ωστόσο έπειτα από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να το αφήσει, όταν το σώμα του χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο. Κατά την παράσυρση υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, σύμφωνα με τις Αρχές.
Τα δύο αυτοκίνητα διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και λίγο αργότερα το όχημα του 54χρονου βρέθηκε καμμένο σε παράπλευρο σημείο της ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα στο τεσσαρακοστό πεντηκοστό χιλιόμετρο, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από την Κατερίνη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

