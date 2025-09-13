Λιμενικοί Δυτικής Κρήτης: Επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες στους προσωρινούς χώρους φύλαξης

Για επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες στους προσωρινούς χώρους φύλαξης μεταναστών / προσφύγων κάνει λόγο σε επιστολή της η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης.

Στην σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια Βασίλειο, που κοινοποιείται στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, τον Α’ Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποναύαρχο Λ.Σ. Κοντορουχά, τον Β’ Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποναύαρχο Λ.Σ. Φώτη Κιάμο, την 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τους τοπικούς Βουλευτές, την ΠΟΕΠΛΣ και τα Μέλη ΕΠΛΣΔΚ αναφέρεται αναλυτικά ότι «η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές.

📍 Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση πολλές φορές για τις έλλειψη, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού.

📍 Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας. Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο, αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό βρίσκεται στα όρια των αντοχών του.

📍 Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν ψυχικά και σωματικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

📍 Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη;

Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής είναι αδύνατο να αποτραπεί.

📍 Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες. Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχομένα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται ΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΙ και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή καθώς και την για παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση.

📍 Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα – γράμματα.

Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις. Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας.

📌 Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά:

1. Να μας απαντήσει η Ηγεσία: σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί.

2. Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε «πολυεργαλεία» χωρίς καμία θεσμική κάλυψη.

3. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα.

4. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές απο την ΕΛ.ΑΣ.

Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στην διαχείριση της κρίσης.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά.

Αν δεν δοθούν λύσεις τώρα, η επόμενη κρίση θα είναι μόνο θέμα χρόνου»