Η υπερβολή, την οποία ζούµε, αποτυπώνεται και στον τρόπο που εκφραζόµαστε. Στη γλώσσα του διαδικτύου, ο γιατρός είναι πάντα µεγαλογιατρός, η επιχείρηση του κυρ-Μήτσου όµιλος εταιρειών, η χαριτωµένη κοπέλα εκθαµβωτική παρουσία και πάει λέγοντας.

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούµε στο κεφάλι µας µια πραγµατικότητα που δεν υπάρχει, ενισχύοντας σύνδροµα κατωτερότητας σε όλους αυτούς που παρακολουθούν σκρολάροντας αυτό το ανύπαρκτο παράλληλο σύµπαν.

Οι ξεχειλωµένες λέξεις εκφράζουν και ξεχειλωµένες ή τέλοσπαντων “πειραγµένες” έννοιες. Γιατί αυτός που θεωρεί ήρωα αυτόν που τα “λέει” στα σόσιαλ µίντια, επόµενο είναι να βλέπει ως µέγιστη πράξη ηρωισµού την εκτέλεση του καθήκοντος στην καλύτερη.

Ταυτόχρονα, η διαρκής έκθεση σε υπερβολές και η χρήση της γλώσσας µε ανάλογο τρόπο, κάνει τις λέξεις να χάνουν το νόηµά τους. Γι’ αυτό λίγα λόγια και καλά.