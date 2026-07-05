Life & Fame

Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε ότι η Κιμ Καρντάσιαν τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Αν και οι δυο τους είναι πολύ καλοί φίλοι χρόνια, εδώ και μερικούς μήνες βρίσκονται σε σχέση. Εν όψει του βρετανικού Γκραν Πρι, ο 41χρονος οδηγός της Φόρμουλα δήλωσε «το να βλέπουμε επιτέλους τη δουλειά που έχουμε κάνει να μας φέρνει εκεί που θέλουμε, είναι σημαντικό», προσθέτοντας «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Κιμ».

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Ο Τζέιμι Όλιβερ πήρε άδεια πιλότου, έπειτα από απαιτητική εκπαίδευση. Ο ίδιος μοιράστηκε τα νέα με τους θαυμαστές του μέσα από τα social media. Ο διάσημος σεφ εξομολογήθηκε πως νιώθει αναζωογονημένος, αφού αποφάσισε να προκαλέσει τον εαυτό του και να μάθει μια νέα δεξιότητα στα 50 του, ενώ ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν σε αυτό το «ταξίδι».

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Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν δωρεά 26 εκ. δολαρίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή τον γάμο τους. Το ζευγάρι έδωσε τα χρήματά του σε 20 φορείς που εδρεύουν σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν. Αυτή η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Μάλιστα η τραγουδίστρια είχε δωρίσει εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, πριν από κάθε σταθμό της περιοδείας της “Eras Tour”, ενώ ο Κέλσι έχει βραβευτεί επανειλημμένα από την ομάδα του για τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δράσεις.

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Ο Τζακ Νίκολσον έμαθε στα 37 του ότι η αδερφή του ήταν η πραγματική του μητέρα. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ σε μια οικογένεια όπου η αλήθεια θυσιάστηκε στο βωμό της προστασίας από ένα πιθανό σκάνδαλο. Ένα ρεπορτάζ του περιοδικού Time αποκάλυψε ότι η Ethel May ήταν γιαγιά του και ότι η June, η οποία παρουσιάζονταν ως αδελφή του, ήταν η βιολογική του μητέρα, η οποία τον είχε γεννήσει όταν ήταν ανήλικη. Ο Νίκολσον, 37 ετών πλέον, φέρεται να αντέδρασε λέγοντας: «Αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ». Ωστόσο, όπως τόνισε, η αλήθεια τον σόκαρε αλλά δεν τον τραυμάτισε ψυχικά, καθώς, βρισκόταν σε μια αρκετά ώριμη και σταθερή περίοδο της ζωής του.