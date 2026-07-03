Life & Fame

Ο Ρόμπι Γούιλιαμς τραγούδησε το “Angels” δίπλα σε μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη. Ο τραγουδιστής πλησίασε τον μουσικό ο οποίος έπαιζε με την κιθάρα του το “Angels” και συνέχισε το τραγούδι, εκπλήσσοντας όσους βρίσκονταν στην πλατεία.

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H Τόρι Σπέλινγκ εξομολογήθηκε ότι έκλαψε περισσότερο για τον θάνατο της Σάνεν Ντόχερτι παρά για τον πατέρα της. Η Ντόνα του Beverly Hills 90210 δήλωσε πως είχε «πιο έντονη συναισθηματική, εξωτερικευμένη αντίδραση όταν πέθανε η Σαν». Επίσης, επισήμανε πόσο απότομο ήταν για εκείνη και την «Μπρέντα» το γεγονός ότι από κολλητές φίλες έφτασαν ξαφνικά να μην έχουν επαφή και αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να «σταματήσει να κλαίει». Οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά και έγιναν πάλι φίλες πριν φύγει από τη ζωή η Σάνεν, χάρη στους θαυμαστές τους. Αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα και για εκείνη», υπογράμμισε συγκινημένη η Τόρι.

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Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε στο Ίνσταγκραμ τις πρώτες φωτογραφίες των δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν. Η 44χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε διακριτικά τον Μάιο ότι είχε φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί, λέγοντας απλώς: «Συνέβη. Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό στο διπλανό δωμάτιο», ωστόσο το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει το φύλο του δεύτερου παιδιού του.

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Η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις. Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με τον 50χρονο υπνοθεραπευτή, γράφοντας στη λεζάντα: «Έρχεται το καλοκαίρι!». Το ζευγάρι πέρασε επίσης χρόνο με τη Ναόμι Γουάτς, τον Μπίλι Κράνταπ, την Αμάντα Άνκα και τον Τζέισον Μπέιτμαν.

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H Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, πρώην υπεύθυνη του κάστινγκ για τον «Τζέιμς Μποντ» δήλωσε ότι δεν θέλει να δει ούτε τον Τζέικομπ Ελόρντι ούτε τον Κάλουμ Τέρνερ στον ρόλο του 007. «Θέλω να δω κάποιον που είναι εντελώς εκτός θέματος», επισήμανε, εξηγώντας πως προτιμά πρόσωπα που δεν είναι τόσο γνωστά. «Είναι απολύτως απαραίτητο ο Μποντ να διατηρήσει ένα απόλυτο αίνιγμα. Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Μποντ, επειδή τώρα γνωρίζουμε τόσα πολλά γι’ αυτούς. Θέλουμε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα γι’ αυτούς προσωπικά, γιατί αυτό είναι οι κατάσκοποι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού πηγαίνει για ψώνια ή ποιοι είναι οι γονείς του ή πού μένει.[…]. Αν δεν το κάνουν, τότε έχουν χάσει το κοινό».