menu
27 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στη showbiz

Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Κρις Μπράουν θα πληρώσει 13 εκ. δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση του σκύλου του την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια. Η Μαρία Άβιλα διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 90 εκ. δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 13 εκ. δολαρίων. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι ο Κρις Μπράουν έδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή του σπιτιού του. Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η ίδια προκάλεσε τον σκύλο και ευθύνεται για τα τραύματά της και επισήμανε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επειδή φοβόταν πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης και γι’ αυτό η κλήση έγινε από μέλος της ομάδας του.
***


Ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ Ίστγουντ, κατακεραύνωσε σταρ του Χόλιγουντ για τη συμπεριφόρα τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ονόματα. Όπως είπε έχει έρθει αντιμέτωπος με συμπεριφορές που δεν θα ήταν ανεκτές σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ο 40χρονος ηθοποιός θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι διάσημοι για «υπερβολικά μεγάλο διάστημα», με αποτέλεσμα να μη λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Παράλληλα στη συνέντευξη του δήλωσε τυχερός, επειδή είχε την ευκαιρία να δει κακές συμπεριφορές όταν μεγάλωνε και επισκεπτόταν τον πατέρα του στη δουλειά, κάτι που τον δίδαξε για το πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεται. Τέλος ο Σκοτ απέδωσε τα εύσημα στον πατέρα του επειδή έκανε «πολύ καλή δουλειά προστατεύοντας» τον ίδιο και τα αδέλφια του από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι σταρ που γίνονται διάσημοι ως παιδιά μπορεί να «μείνουν πίσω στην εξέλιξή τους» όταν αποκτούν φήμη σε νεαρή ηλικία.
***


Ο Κάνιε Γουέστ  και η πρώην βοηθός του, Λόρεν Πισιότα, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για συμβιβασμό, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σειρά άλλων σοκαριστικών ισχυρισμών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση κι έτσι το δικαστήριο αφαίρεσε την επόμενη ακρόαση από το πρόγραμμα, ώστε να δώσει στα μέρη χρόνο να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Η Λόρεν κατέθεσε αγωγή κατά του ράπερ, τον Ιούνιο του 2024, ισχυριζόμενη ότι την απέλυσε, αφού της είχε στείλει χυδαία σεξουαλικά μηνύματα και βίντεο. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραφε: «Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω να κάνω σεξ, αλλά μετά, όταν κάνω σεξ, θέλω μια κοπέλα να μου λέει πόσο δυνατά την έχουν γ…., ενώ τη γ….ω. Μετά θέλω να με απατήσει».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum