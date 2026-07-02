Life & Fame…

Ο Κρις Μπράουν θα πληρώσει 13 εκ. δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση του σκύλου του την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια. Η Μαρία Άβιλα διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 90 εκ. δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 13 εκ. δολαρίων. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι ο Κρις Μπράουν έδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή του σπιτιού του. Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η ίδια προκάλεσε τον σκύλο και ευθύνεται για τα τραύματά της και επισήμανε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επειδή φοβόταν πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης και γι’ αυτό η κλήση έγινε από μέλος της ομάδας του.

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Ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ Ίστγουντ, κατακεραύνωσε σταρ του Χόλιγουντ για τη συμπεριφόρα τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ονόματα. Όπως είπε έχει έρθει αντιμέτωπος με συμπεριφορές που δεν θα ήταν ανεκτές σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ο 40χρονος ηθοποιός θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι διάσημοι για «υπερβολικά μεγάλο διάστημα», με αποτέλεσμα να μη λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Παράλληλα στη συνέντευξη του δήλωσε τυχερός, επειδή είχε την ευκαιρία να δει κακές συμπεριφορές όταν μεγάλωνε και επισκεπτόταν τον πατέρα του στη δουλειά, κάτι που τον δίδαξε για το πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεται. Τέλος ο Σκοτ απέδωσε τα εύσημα στον πατέρα του επειδή έκανε «πολύ καλή δουλειά προστατεύοντας» τον ίδιο και τα αδέλφια του από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι σταρ που γίνονται διάσημοι ως παιδιά μπορεί να «μείνουν πίσω στην εξέλιξή τους» όταν αποκτούν φήμη σε νεαρή ηλικία.

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Ο Κάνιε Γουέστ και η πρώην βοηθός του, Λόρεν Πισιότα, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για συμβιβασμό, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σειρά άλλων σοκαριστικών ισχυρισμών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση κι έτσι το δικαστήριο αφαίρεσε την επόμενη ακρόαση από το πρόγραμμα, ώστε να δώσει στα μέρη χρόνο να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Η Λόρεν κατέθεσε αγωγή κατά του ράπερ, τον Ιούνιο του 2024, ισχυριζόμενη ότι την απέλυσε, αφού της είχε στείλει χυδαία σεξουαλικά μηνύματα και βίντεο. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραφε: «Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω να κάνω σεξ, αλλά μετά, όταν κάνω σεξ, θέλω μια κοπέλα να μου λέει πόσο δυνατά την έχουν γ…., ενώ τη γ….ω. Μετά θέλω να με απατήσει».