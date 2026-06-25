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Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
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Η Αν Χάθαγουεϊ περιμένει το τρίτο της παιδί και το ανακοίνωσε στο Ίνσταγκραμ. Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, ήθελε να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της με τον δικό της τρόπο. «Είναι ευγνώμων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται στην καριέρα της […]. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με ευγνωμοσύνη και επαγγελματισμό, και έτσι ακριβώς χειρίστηκε την περιοδεία Τύπου», σημείωσε. «Η Αν ήταν ενθουσιασμένη με την ταινία και ήθελε η προσοχή να μείνει στο πρότζεκτ. Ήταν πάντα πολύ καλή στο να διαχωρίζει την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική», επισήμανε.
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Bραζιλιάνα καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, επειδή πήγε επανειλημμένα στο σπίτι του σταρ της K-pop, Jungkook. Παρά τις προειδοποιήσεις να μείνει μακριά, εκείνη χτύπησε το κουδούνι 133 φορές σε μια τέτοια επίσκεψη. Η γυναίκα άρχισε να παρακολουθεί τον Jungkook για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ενώ προσπάθησε να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του, όπως είπε, «από αγάπη» για τον 28χρονο τραγουδιστή. Περιφερειακό δικαστήριο στη Σεούλ την καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή δύο ετών, ενώ αναμένεται να απελαθεί από τη Νότια Κορέα, εκτός εάν καταφέρει να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.
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Ένα βίντεο έχει γίνει viral, το οποίο δείχνει κάποιον να φιλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ. Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα στο στάδιο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από έναν άντρα, με την ίδια να φαίνεται ενοχλημένη.
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Μια νέα κοινή εμφάνιση έκαναν η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι στην Αυστραλία, με τους δύο να περπατούν μαζί σε μία βόλτα με έναν σκύλο. Ο 28χρονος ηθοποιός και το 30χρονο μοντέλο εθεάθησαν σε παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας που απέχει περίπου δύο ώρες από τον τόπο καταγωγής του Ελόρντι.

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