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Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
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Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Λος Άντζελες με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ. Ο 18χρονος Έμε καθώς και ο 17χρονος Φιν, το παιδί του πρώην συζύγου της τραγουδίστριας, είναι πολύ καλοί φίλοι και διασκέδασαν μαζί, δείχνοντας πως οι δύο οικογένειες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις παρά τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό.
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Ο 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο εντοπίστηκε να περπατά χέρι-χέρι με τη 46χρονη σύντροφό του Τίφανι Τσεν, κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής απόδρασης στη Γαλλική Ριβιέρα. Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη, την Τζία, το 2023. Ο Ντε Νίρο αποκάλυψε ότι είχε γίνει πατέρας για έβδομη φορά σε ηλικία 79 ετών, ενώ μιλώντας για την πατρότητα σε προχωρημένη ηλικία έχει εκφράσει επανειλημμένα πόση χαρά του έχει προσφέρει το μικρότερο παιδί του.
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Η περιουσία του Λίαμ Πέιν, ύψους 24 εκατ. ευρώ, περνάει στον οκτάχρονο γιο του. Σύμφωνα με το βρετανικό κληρονομικό δίκαιο, καθώς ο Πέιν δεν ήταν παντρεμένος ούτε είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι τον θάνατο του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή, μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας του είναι ο γιος του, Μπέαρ Γκρέι Πέιν, τον οποίο απέκτησε με την τραγουδίστρια Σέριλ Τουίντι. Μάλιστα θα επιτρέπεται η χρήση μέρους της περιουσίας προς όφελος του παιδιού πριν από την ενηλικίωσή του, ενώ το υπόλοιπο της περιουσίας θα παραμείνει σε καταπίστευμα έως ότου συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
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Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αντάλλαξαν δημόσια ευχές μετά το διαζύγιό του στο Ίνσταγκραμ. Ο τραγουδιστής ευχήθηκε στην ηθοποιό για τα γενέθλιά της, ενώ εκείνη για τη Γιορτή του Πατέρα. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια κίνησή του προς την ηθοποιό μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

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