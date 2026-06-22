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Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 2026
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Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
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Ο Μόργκαν Φρίμαν συνεργάζεται με μια σειρά από διάσημους μουσικούς της μπλουζ για ένα άλμπουμ που θα καταγράφει τα 100 χρόνια του μουσικού είδους.
Ο Φρίμαν είναι ο παραγωγός και αφηγητής του project, με τίτλο «Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου μέσω της Decca Records.

Η Paramount Pictures ανακοίνωσε ότι η κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου, ευπώλητου μυθιστορήματος της Γκαμπριέλ Ζεβίν (Gabrielle Zevin) «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow», με πρωταγωνίστρια την Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου 2027.
Τη σκηνοθετική επιμέλεια και το σενάριο υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Σίαν Χέντερ (Siân Heder) βασιζόμενη σε προσχέδια του Μαρκ Μπόμπακ (Mark Bomback) και της συγγραφέως.

Σε συζητήσεις βρίσκεται ο Τσαρλς Μέλτον (Charles Melton) προκειμένου να πλαισιώσει τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και τη Σάντρα Ο (Sandra Oh) στο νέο, φιλόδοξο πρότζεκτ της Universal.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Daniels, (Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ), το οσκαρικό δίδυμο πίσω από το φιλμ «Everything Everywhere All at Once».

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ της μουσικής, Cher και ο ιδρυτής του Live Aid, Μπομπ Γκέλντοφ (Bob Geldof) βρίσκονται σε συζητήσεις για να δανείσουν τις φωνές τους στην επερχόμενη αυστραλιανή παραγωγή κινουμένων σχεδίων «Fly Squad – First Strike!».
Το πρότζεκτ, το οποίο υπογράφει σεναριακά και σκηνοθετικά ο Αυστραλός δημιουργός Άντονι Μάλεϊ (Anthony Maley), παρακολουθεί την ιστορία τριών απίθανων εντόμων. Η πλοκή επικεντρώνεται στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε ένα τεράστιο εργοστάσιο χημικών, με σκοπό να εντοπίσουν το αντίδοτο για μια τοξίνη που απειλεί με αφανισμό το οικοσύστημά τους.

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