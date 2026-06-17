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Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
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Μετά τον χωρισμό με τον Ίθαν Σκέιτερ έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, η Αριάνα Γκράντε έχει ρίξει το βάρος της στην περιοδεία της, η οποία αποτελεί την πρώτη της μετά από επτά χρόνια. Μάλιστα στη συναυλία στο Λος Άντζελες συγκινήθηκε, πριν ερμηνεύσει το τραγούδι “Hampstead”, όταν οι θεατές στο στάδιο ξέσπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα. «Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό… ξέρετε τι θα συμβεί. Είμαι Καρκίνος», είπε αστειευόμενη μέσα στη συγκίνησή της, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη στιγμή. «Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που βρέθηκα ξανά μπροστά σας και ήσασταν πάντα δίπλα μου. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη», ανέφερε η 32χρονη σκουπίζοντας τα δάκρυά της.
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Η Τάιρα Μπανκς κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix με αφορμή τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ για το “America’s Next Top Model”, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάστηκε με παραπλανητικό και δυσφημιστικό τρόπο. Στην αγωγή αναφέρεται ότι μέσω μοντάζ και παραλείψεων δημιουργείται μια «ψευδής αφήγηση», σύμφωνα με την οποία η Τάιρα Μπανκς φέρεται να επέτρεψε εν γνώσει της περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε διαγωνιζόμενη, να εκμεταλλεύτηκε το τραύμα της για τηλεθέαση και να μην το θυμόταν καν όταν ρωτήθηκε, κάτι που η ίδια απορρίπτει πλήρως, κάνοντας λόγο για «εντελώς κατασκευασμένη ιστορία» που προβλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Η Αμάντα Σέιφριντ μίλησε για την «τρελή» δεκαετία των 20 της χρόνων και για τον φόβο της μήπως αποκτήσει κακή φήμη. Η 40χρονη ηθοποιός περιέγραψε πώς άλλαξε η ζωή της μετά την ταινία “Mean Girls” του 2004 και υπερασπίστηκε τη συμπρωταγωνίστριά της Λίντσεϊ Λόχαν, αναγνωρίζοντας ότι φοβόταν μήπως δεχθεί και η ίδια την ίδια σκληρή αντιμετώπιση εξαιτίας της έντονης νυχτερινής ζωής της. Η Σέιφριντ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε φτάσει κοντά στο να δοκιμάσει ναρκωτικά αλλά δεν το έκανε επειδή φοβήθηκε. «Υπήρχε, λοιπόν, ένα όριο στο πόσο θα διασκέδαζα, επειδή ήθελα να μεθύσω μόνο μέχρι το σημείο που θα μπορούσα ακόμη να επιστρέψω μόνη μου στο σπίτι».
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Ο Τράβις Μπάρκερ αναγνωρίζει την επίδραση που είχε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στη ζωή του. Ο ντράμερ, ο οποίος επέζησε από ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα το 2008 και πέταξε ξανά για πρώτη φορά το 2021, τόνισε πώς η τηλεπερσόνα τον βοήθησε να θεραπεύσει τα τραύματά του. «Το γεγονός ότι ερωτεύτηκα ξανά, η σύζυγός μου μού έδωσε τόση ελπίδα, ώστε τελικά κατάφερα να πετάξω ξανά. Και πίστεψε ότι μπορούσα να το κάνω. Τώρα πετούν και τα παιδιά μου. Είναι απίστευτο», δήλωσε σε συνέντευξη του ο Μπάρκερ.

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