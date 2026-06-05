Life & Fame

Περήφανη για τον εαυτό της δήλωσε η Τζέσικα Σίµπσον όσον αφορά στη µάχη της µε τον αλκοολισµό. Η 45χρονη τραγουδίστρια µίλησε για τον εθισµό και την απεξάρτησή, εξηγώντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν λειτουργούσε ως διέξοδος, αλλά επιδείνωνε την κατάσταση. «Συνειδητοποίησα ότι το ποτό δεν µούδιαζε τον πόνο µου, στην πραγµατικότητα δηµιουργούσε περισσότερο πόνο. Ειλικρινά, είµαι απλώς ένα έργο σε εξέλιξη και γιορτάζω κάθε µέρα που νιώθω ζωντανή και παρούσα στο σώµα µου. Είµαι πολύ περήφανη για τον εαυτό µου», επισήµανε η τραγουδίστρια.

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Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δηµοσίευσε βίντεο στο οποίο αγκαλιάζει θερµά θαυµάστρια του και τη φιλά στο στόµα, ενώ εκείνη βγάζει selfie. Αν και το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν 4 χρόνια, η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Ίνσταγκραµ πυροδότησε φήµες για κρίση µε την Άννα Κουρνίκοβα. Πολλοί σχολιάζουν ότι η επιλογή του να το αναρτήσει εκ νέου ίσως σχετίζεται µε αλλαγές στην προσωπική του ζωή.

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Ο Τοµ Χόλαντ αναγκάστηκε να κάνει µια άβολη συζήτηση για το Spider-Man ώστε να εξασφαλίσει τη συµµετοχή του στην «Οδύσσεια». Επειδή οι δύο ταινίες γυρίζονταν την ίδια περίοδο, ο ηθοποιός έπρεπε να βρει τρόπο ώστε να µη χάσει την ευκαιρία της ζωής του. Έτσι έκανε µια άβολη συζήτηση µε τη Sony και τελικά το στούντιο συµφώνησε να καθυστερήσει το “Spider-Man” για να συµµετάσχει στην ταινία του Νόλαν, στον ρόλο του Τηλέµαχου. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός αυτό συνέβη επειδή η εταιρεία εµπιστευόταν τον Νόλαν, ότι θα τηρούσε τον λόγο του όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα των γυρισµάτων.

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Η Τζένιφερ Γκάρνερ µίλησε για το διαζύγιο της µε τον Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας ότι δηµιούργησε αναστάτωση στην οικογένεια τους και εκείνη δεν δούλεψε µεγάλο διάστηµα. Η 54χρονη ηθοποιός χρειάστηκε να αναλάβει περισσότερες µετακινήσεις των 3 παιδιών από και προς το σχολείο, αλλά και την προετοιµασία των γευµάτων τους, την ίδια περίοδο που ο Άφλεκ πρωταγωνιστούσε σε επιτυχηµένες ταινίες. Τώρα όµως που τα παιδιά έχουν µεγαλώσει, η ηθοποιός µπορεί πλέον να αφοσιωθεί περισσότερο στην υποκριτική, κάτι που, όπως λέει, της δίνει µεγάλη χαρά.