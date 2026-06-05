menu
27.3 C
Chania
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Περήφανη για τον εαυτό της δήλωσε η Τζέσικα Σίµπσον όσον αφορά στη µάχη της µε τον αλκοολισµό. Η 45χρονη τραγουδίστρια µίλησε για τον εθισµό και την απεξάρτησή, εξηγώντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν λειτουργούσε ως διέξοδος, αλλά επιδείνωνε την κατάσταση. «Συνειδητοποίησα ότι το ποτό δεν µούδιαζε τον πόνο µου, στην πραγµατικότητα δηµιουργούσε περισσότερο πόνο. Ειλικρινά, είµαι απλώς ένα έργο σε εξέλιξη και γιορτάζω κάθε µέρα που νιώθω ζωντανή και παρούσα στο σώµα µου. Είµαι πολύ περήφανη για τον εαυτό µου», επισήµανε η τραγουδίστρια.

***

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δηµοσίευσε βίντεο στο οποίο αγκαλιάζει θερµά θαυµάστρια του και τη φιλά στο στόµα, ενώ εκείνη βγάζει selfie. Αν και το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν 4 χρόνια, η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Ίνσταγκραµ πυροδότησε φήµες για κρίση µε την Άννα Κουρνίκοβα. Πολλοί σχολιάζουν ότι η επιλογή του να το αναρτήσει εκ νέου ίσως σχετίζεται µε αλλαγές στην προσωπική του ζωή.

 

***

Ο Τοµ Χόλαντ αναγκάστηκε να κάνει µια άβολη συζήτηση για το Spider-Man ώστε να εξασφαλίσει τη συµµετοχή του στην «Οδύσσεια». Επειδή οι δύο ταινίες γυρίζονταν την ίδια περίοδο, ο ηθοποιός έπρεπε να βρει τρόπο ώστε να µη χάσει την ευκαιρία της ζωής του. Έτσι έκανε µια άβολη συζήτηση µε τη Sony και τελικά το στούντιο συµφώνησε να καθυστερήσει το “Spider-Man” για να συµµετάσχει στην ταινία του Νόλαν, στον ρόλο του Τηλέµαχου. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός αυτό συνέβη επειδή η εταιρεία εµπιστευόταν τον Νόλαν, ότι θα τηρούσε τον λόγο του όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα των γυρισµάτων.

***

Η Τζένιφερ Γκάρνερ µίλησε για το διαζύγιο της µε τον Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας ότι δηµιούργησε αναστάτωση στην οικογένεια τους και εκείνη δεν δούλεψε µεγάλο διάστηµα. Η 54χρονη ηθοποιός χρειάστηκε να αναλάβει περισσότερες µετακινήσεις των 3 παιδιών από και προς το σχολείο, αλλά και την προετοιµασία των γευµάτων τους, την ίδια περίοδο που ο Άφλεκ πρωταγωνιστούσε σε επιτυχηµένες ταινίες. Τώρα όµως που τα παιδιά έχουν µεγαλώσει, η ηθοποιός µπορεί πλέον να αφοσιωθεί περισσότερο στην υποκριτική, κάτι που, όπως λέει, της δίνει µεγάλη χαρά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum