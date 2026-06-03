Life & Fame…

Το παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μαρκ Άντονι παρουσίασε τη νέα του ταυτότητα στην τελετή αποφοίτησής του και από Έµε συστήθηκε ως Όσκαρ. Σε σχετική ανάρτηση του σχολείου, ο 18χρονος αναφέρεται µε το όνοµα Όσκαρ Τζέικοµπ Μουνίζ, χρησιµοποιώντας αντωνυµίες αρσενικού γένους, ενώ στο παρελθόν η Λόπεζ είχε παρουσιάσει τον Όσκαρ στη σκηνή χρησιµοποιώντας ουδέτερες αντωνυµίες ως προς το φύλο, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις. Στην τελετή αποφοίτησης, το παρών έδωσε η Λόπεζ και η µητέρα της, καθώς και ο Σάµουελ Άφλεκ, γιος του πρώην συζύγου της Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ. Παρών ήταν και ο δίδυµος αδελφός του Όσκαρ, Μαξ, ενώ ο πατέρας τους, Μαρκ Άντονι, απουσίαζε.

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Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι βρίσκονται ξανά στα δικαστήρια σχεδόν έναν µήνα µετά τον συµβιβασµό τους. Η ηθοποιός ζητά να καλυφθούν από τον συνάδελφό της δικαστικά έξοδα και οφειλές που προέκυψαν από την υπόθεση της δυσφήµισης, ενώ παράλληλα διεκδικεί τριπλές αποζηµιώσεις, χωρίς ωστόσο το συνολικό ποσό που διεκδικεί να έχει γίνει γνωστό.

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Η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε τον Κάλουµ Τέρνερ στο Λονδίνο µε πολιτικό γάµο, πριν από τη µεγάλη τριήµερη γαµήλια γιορτή που έχουν προγραµµατίσει για την επόµενη εβδοµάδα στη Σικελία. Η τελετή διήρκεσε περίπου 30 έως 40 λεπτά, ενώ άτοµα που γνωρίζουν τις προετοιµασίες χαρακτηρίζουν ήδη την εκδήλωση ως «τον γάµο της χρονιάς στη σόουµπιζ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον πιο προβεβληµένο γάµο που φιλοξενεί η Σικελία από την κινηµατογραφική ένωση του Μάικλ Κορλεόνε και της Απολόνια Βιτέλι στην ταινία «Ο Νονός» του 1972.

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Ο ράπερ Τράβις Σκοτ προκάλεσε την οργή των Τούρκων θαυµαστών του µετά από την 20λεπτη εµφάνιση του. Τον αποδοκίµασαν έντονα τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από µια «εµφάνιση-εξπρές» σε συναυλία, σύµφωνα µε βίντεο και µαρτυρίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο όπου πωλούνταν εισιτηρία για την εκδήλωση, έναντι πολλών εκατοντάδων ευρώ το καθένα, αναφερόταν ότι ο Τράβις Σκοτ θα έδινε µια συναυλία «πέραν των κλασικών» του είδους, ενώπιον περιορισµένου αριθµού θεατών, µόνο 2.500. Όµως ο Τράβις Σκοτ, που υποτίθεται ότι ήταν ο «οικοδεσπότης» της βραδιάς, έµεινε στη σκηνή µόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιµασίες του πλήθους.