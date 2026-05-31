Life & Fame

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ράµερ κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της για συναισθηµατική κακοποίηση, ενώ η δικαστική διαµάχη του πρώην ζευγαριού για την επιµέλεια της 3χρονης κόρης τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ντέµι Μουρ στηρίζει τους ισχυρισµούς της κόρης της, αναφέροντας ότι υπήρξε µάρτυρας επιθετικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια του τοκετού στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι ο Τόµας «κατέστρεψε µια από τις πιο ευτυχισµένες στιγµές της ζωής της». Από την πλευρά του, ο Τόµας απαντά ότι οι ισχυρισµοί είναι ανακριβείς, υποστηρίζοντας πως δεν έχει διαπράξει καµία µορφή κακοποίησης και ότι η σχέση τους ήταν «τοξική αλλά όχι βίαιη ή κακοποιητική». Επιµένει επίσης ότι ο χωρισµός τους ήταν «κοινή απόφαση», ενώ διαψεύδει τους ισχυρισµούς για χρήση ουσιών.

O Κιάνου Ριβς βρίσκεται στο πλευρό του σκηνοθέτη που καταδικάστηκε για απάτη σε βάρος του Netflix, αποσπώντας 11 εκατοµµύρια δολάρια για σίριαλ που δεν γύρισε ποτέ. Ο ηθοποιός, που είχε συνεργαστεί µε τον Καρλ Ρινς, ζήτησε µε επιστολή του από τον δικαστή να µετριαστεί η ποινή του. «Γράφω προς υποστήριξη του Καρλ Ρινς σε σχέση µε την επικείµενη καταδίκη του. ∆εν γνωρίζω τις λεπτοµέρειες αυτής της υπόθεσης. Όµως, µε βάση όσα γνωρίζω για τον Καρλ, ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία να γράψω εκ µέρους του, µε την ελπίδα ότι η ποινή του µπορεί να µετριαστεί µε στοιχεία επιείκειας και ελέους, καθώς και δικαιοσύνης», έγραψε ο Ριβς στην επιστολή, σύµφωνα µε δικαστικά έγγραφα.

Η Χίλαρι Νταφ αποκάλυψε ότι µετά από δύο χωρισµούς µε τον σύζυγό της, είπαν να κάνουν ένα µωρό. Όπως δήλωσε, µετά από την τελευταία επανασύνδεσή τους αποφάσισαν αυθόρµητα να κάνουν παιδί: «Είπαµε “ας κάνουµε ένα µωρό”, που είναι τρελό. Απόλυτα τρελό. Και τρεις εβδοµάδες µετά ήµουν έγκυος», ανέφερε χαρακτηριστικά, µιλώντας για τη γέννηση της κόρης τους, Μπανκς. Η Χίλαρι Νταφ έχει αποκτήσει συνολικά τέσσερα παιδιά. Τον Λούκα από τον προηγούµενο γάµο της µε τον Μάικ Κόµρι, και τρεις κόρες µε τον Κόµα.