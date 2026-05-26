Life & Fame…

Η Μάιλι Σάιρους απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της ∆όξας. Η 33χρονη τραγουδίστρια ευχαρίστησε την οικογένεια και τους συνεργάτες της, λέγοντας πως η στιγµή αυτή θα µείνει για πάντα χαραγµένη µέσα της. Στην τελετή εκτός τη µητέρα και την αδερφή της, παραβρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της Μαξ Μοράντο, ενώ παρούσα ήταν επίσης η Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία

***

Η Κλόε Καρντάσιαν επιβεβαίωσε ότι αφαίρεσε τα νύχια στις δύο γάτες της και παραδέχτηκε ότι έχει µετανιώσει γι΄ αυτήν την απόφαση. «Με είχαν συµβουλέψει πολύ λανθασµένα για το να αφαιρέσω τα νύχια από τις γάτες µου. ∆εν είχα ποτέ πριν γάτες, ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο» ανέφερε η τηλεπερσόνα, η οποία δέχεται δριµεία κριτική στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Νιώθω πραγµατικά άσχηµα. Νιώθω ότι γι’ αυτό οι γάτες µου είναι δυστυχισµένες και ότι αυτό έγινε εξαιτίας µου. Οι γάτες µου φορούν AirTags. ∆εν τους επιτρέπεται καν να πλησιάζουν την πόρτα. Φοβάµαι πάρα πολύ µήπως φύγουν, γιατί δεν έχουν τρόπο να αµυνθούν. Έχασαν τα εργαλεία προστασίας τους. Αυτό µε στενοχωρεί» συµπλήρωσε η 41χρονη.

***

Καλεσµένος στον γάµο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι διαµαρτύρεται γιατί δεν του επιτρέπεται συνοδός. Mιλώντας στην Daily Mail, ανέφερε: «Η πρόσκλησή µου δεν µου επέτρεπε να φέρω συνοδό. ∆ηλαδή τι πρέπει να κάνω; Να πάω µόνος; Είναι πολύ άβολο. ∆εν νοµίζω ότι θα πάω τελικά, δεν θέλω να πάω µόνος µου και δεν είµαι σίγουρος ότι θα γνωρίζω πολλούς εκεί». Όπως πρόσθεσε, γνωρίζει ότι υπάρχουν περιορισµοί λόγω χωρητικότητας και ασφάλειας, ωστόσο θεωρεί ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, ειδικά από τη στιγµή που άλλοι καλεσµένοι έχουν δικαίωµα σε συνοδό. Ο γάµος του ζευγαριού θα πραγµατοποιηθεί 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, αλλά η ακριβής τοποθεσία παραµένει άγνωστη για λόγους ασφαλείας.