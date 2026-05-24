menu
18.9 C
Chania
Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στη showbiz

Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ smartphone ούτε έχει στείλει email, επιµένοντας να ζει χωρίς ψηφιακές χειροπέδες. «∆εν έχω και δεν είχα ποτέ. ∆εν µε ενδιέφερε ποτέ», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν χρησιµοποιεί email, προσθέτοντας «Πολλοί µου λένε “πρέπει να δεις αυτό το email”, οπότε µου το εκτυπώνουν. Ποτέ δεν µε ενδιέφερε πραγµατικά αυτός ο τρόπος επικοινωνίας».   Ο Νόλαν αποκάλυψε επίσης ότι όταν ταξιδεύει χρησιµοποιεί ένα απλό τηλέφωνο, κυρίως για βασική επικοινωνία, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί ότι αποµονώνεται αλλά ότι συνεχίζει να ζει φυσιολογικά, όπως παλιότερα.

***

Ο Ματ Ντέιµον εξέφρασε τον θαυµασµό του τόσο για την οµορφιά της Σαρλίζ Θέρον όσο και για το υποκριτικό της ταλέντο. «Παρεµπιπτόντως, δεν ξέρω γιατί µόνο ένας από εµάς γέρασε. Εκείνη κέρδισε το λαχείο», ανέφερε ο ηθοποιός γελώντας σε συνέντευξή του. «Είναι ένας άνθρωπος που πάντα υποστήριζα πραγµατικά, γιατί αν τη γνωρίζεις, είναι αδύνατον να µην τη στηρίξεις. Είναι µια τροµερή γυναίκα και µια σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός» συµπλήρωσε.

***

Η Λουπίτα Νιόγκο µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια», απάντησε στηρίζοντας τον Νόλαν. «Το καστ µας αντιπροσωπεύει τον κόσµο. ∆εν περνάω τον χρόνο µου σκεπτόµενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ µε αυτήν είτε όχι» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν µπορείς να ερµηνεύσεις την οµορφιά.

***

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και δέχτηκε επίπληξη για το φόρεµα της. Η ινφλουένσερ, που δεν έχει αποκαλύψει πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία, ανέφερε ότι µία κυρία της έκανε παρατήρηση ότι το φόρεµα της προκαλεί “κίνηση” λόγω του όγκου του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum