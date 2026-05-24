Life & Fame…

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ smartphone ούτε έχει στείλει email, επιµένοντας να ζει χωρίς ψηφιακές χειροπέδες. «∆εν έχω και δεν είχα ποτέ. ∆εν µε ενδιέφερε ποτέ», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν χρησιµοποιεί email, προσθέτοντας «Πολλοί µου λένε “πρέπει να δεις αυτό το email”, οπότε µου το εκτυπώνουν. Ποτέ δεν µε ενδιέφερε πραγµατικά αυτός ο τρόπος επικοινωνίας». Ο Νόλαν αποκάλυψε επίσης ότι όταν ταξιδεύει χρησιµοποιεί ένα απλό τηλέφωνο, κυρίως για βασική επικοινωνία, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί ότι αποµονώνεται αλλά ότι συνεχίζει να ζει φυσιολογικά, όπως παλιότερα.

Ο Ματ Ντέιµον εξέφρασε τον θαυµασµό του τόσο για την οµορφιά της Σαρλίζ Θέρον όσο και για το υποκριτικό της ταλέντο. «Παρεµπιπτόντως, δεν ξέρω γιατί µόνο ένας από εµάς γέρασε. Εκείνη κέρδισε το λαχείο», ανέφερε ο ηθοποιός γελώντας σε συνέντευξή του. «Είναι ένας άνθρωπος που πάντα υποστήριζα πραγµατικά, γιατί αν τη γνωρίζεις, είναι αδύνατον να µην τη στηρίξεις. Είναι µια τροµερή γυναίκα και µια σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός» συµπλήρωσε.

Η Λουπίτα Νιόγκο µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια», απάντησε στηρίζοντας τον Νόλαν. «Το καστ µας αντιπροσωπεύει τον κόσµο. ∆εν περνάω τον χρόνο µου σκεπτόµενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ µε αυτήν είτε όχι» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν µπορείς να ερµηνεύσεις την οµορφιά.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και δέχτηκε επίπληξη για το φόρεµα της. Η ινφλουένσερ, που δεν έχει αποκαλύψει πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία, ανέφερε ότι µία κυρία της έκανε παρατήρηση ότι το φόρεµα της προκαλεί “κίνηση” λόγω του όγκου του.