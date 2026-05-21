Life & Fame…

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι το 2021 διαγνώστηκε µε καρκίνο για δεύτερη φορά, έπειτα από την πρώτη επιτυχή µάχη της µε την ασθένεια το 2005, σε ηλικία 36 ετών. Στο ντοκιµαντέρ “Kylie” του Netflix αποκάλυψε ότι τη δεύτερη φορά που διαγνώστηκε κατάφερε να το κρατήσει κρυφό και να µην πάρει έκταση όπως την πρώτη. «Ευτυχώς, το ξεπέρασα ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι µας επιφυλάσσει το µέλλον, αλλά η ποπ µουσική µού δίνει ζωή… το πάθος µου για τη µουσική είναι πιο µεγάλο από ποτέ», επισήµανε. Η Κάιλι παραδέχεται ότι µετά τη θεραπεία της δυσκολευόταν ακόµη και να βγει από το σπίτι, καθώς ένιωθε πως ήταν «απλώς ένα κέλυφος ανθρώπου», υπογραµµίζοντας τη σηµασία της πρόληψης,

Ο Τζον Τραβόλτα αποκάλυψε ότι στο Φεστιβάλ των Καννών εµφανίστηκε µε µπερέ και στρογγυλά γυαλιά, για να «µπει στον ρόλο» του σκηνοθέτη, διότι εκεί παρουσίασε το πρώτο του σκηνοθετικό εγχείρηµα. Ο 72χρονος ανέφερε πως σκέφτηκε να κάνει ό,τι και οι παλιοί σκηνοθέτες, δηλαδή να φορέσει µπερέ και στρογγυλά γυαλιά. Μάλιστα συµπλήρωσε: «Είµαι 50 χρόνια στον κινηµατογράφο, αλλά όταν κοιτάζω πίσω πολλές φορές όλα τα events µοιάζουν ίδια. Αυτή τη φορά όµως είµαι σκηνοθέτης. Σκέφτηκα λοιπόν: “Είσαι ηθοποιός — παίξε τον ρόλο του σκηνοθέτη”».

H Βικτόρια Μπέκαµ δεν απορρίπτει την ιδέα να πουλήσει τον οίκο µόδας της, τώρα που τα έσοδα του αγγίζουν τα 115 εκατ. ευρώ. Επισήµανε ότι είναι «πολύ περήφανη» για όλα όσα έχει πετύχει στον χώρο της µόδας, µετά τα χρόνια που χρειάστηκαν για να την πάρουν στα σοβαρά άλλοι σχεδιαστές, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραγούδι και πως έχει παραδώσει τη σκυτάλη στον ταλαντούχο γιο της Κρουζ..

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δυσκολεύονται να συντηρήσουν την έπαυλη των 15 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια, µετά την αποµάκρυνση τους από τη βασιλική οικογένεια. Από το περιβάλλον τους έγινε γνωστό ότι «ουσιαστικά, η Μέγκαν είναι εκείνη που φέρνει τα χρήµατα στο σπίτι, τα οποία είναι περιορισµένα», συµπληρώνοντας πως το ζευγάρι ξοδεύει ετησίως περίπου 3 εκ. για την ιδιωτική ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους, τουλάχιστον 6 εκ. για τη συντήρηση του σπιτιού, ενώ και οι δόσεις του στεγαστικού δανείου είναι αρκετά υψηλές.