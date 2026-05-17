Life & Fame

Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια», κατηγορώντας τον πως «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες». Σε ανάρτηση του στο X σχολίασε τη συµµετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο, που ενσαρκώνει την Ωραία Ελένη, γράφοντας: «Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιµάζει τον τάφο του Οµήρου. Ντροπιαστικό». Ο Μασκ αρνείται να αποδεχθεί πως αυτός ο ρόλος δόθηκε από τον Νόλαν σε µία µαύρη ηθοποιό, ενώ ο ίδιος αµφισβήτησε και το ταλέντο της. Μάλιστα στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριµένη επιλογή έγινε από τον σκηνοθέτη για να πάρει περισσότερα βραβεία.

Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι πανικοβλήθηκε όταν έµαθε ότι θα γίνει µαµά στα 19 της, καθώς φοβόταν την αντίδραση των γονιών της. Ωστόσο όταν η τηλεπερσόνα τελικά τους το ανακοίνωσε «κανείς δεν θύµωσε». Παρά τον αρχικό φόβο, η ίδια τόνισε πως ένιωθε µέσα της ότι ήθελε να κρατήσει το παιδί και να προχωρήσει µε την απόφασή της, ακόµη κι αν χρειαζόταν να το κάνει µόνη της. Η Κάιλι έχει αποκτήσει δύο παιδιά µε τον Τράβις Σκοτ, ενώ από το 2023 διατηρεί σχέση µε τον ηθοποιό Τιµοτέ Σαλαµέ, µε τον οποίο έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει παιδιά.

Η τελευταία σύντροφος του Λίαµ Πέιν, Κέιτ Κάσιντι δήλωσε πως είναι έτοιµη να αρχίσει ξανά τα ραντεβού, 18 µήνες µετά τον θάνατό του. Συγκεκριµένα ανέφερε στο Ίνσταγκαρ: «Έχει περάσει ενάµισης χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Λίαµ. Νοµίζω ότι η αγάπη µετά την απώλεια είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο µέσα στη διαδικασία του πένθους […]. Ξέρω όµως ότι µου άρεσε να είµαι ερωτευµένη. Θέλω κάποια µέρα να κάνω παιδιά, θέλω να δηµιουργήσω οικογένεια και ξέρω ότι ο Λίαµ θα το ήθελε αυτό για µένα. Και αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, θα ήθελα κι εγώ εκείνος να είναι ευτυχισµένος και να ερωτευτεί ξανά».

Ο τραγουδιστής των “Bring Me the Horizon” έπαθε διάσειση, όταν θεατής του πέταξε κινητό στο κεφάλι σε συναυλία. Ο τραγουδιστής αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Ποιος στο διάολο πέταξε ένα κινητό στο κεφάλι µου;», αλλά παρά τον τραυµατισµό ολοκλήρωσε τη συναυλία, χωρίς ωστόσο να κατέβει στο κοινό όπως συνηθίζει. Μετά το περιστατικό, ο Σάικς ενηµέρωσε µέσω Ίνσταγκαµ ότι είναι καλά: «Το κινητό στο κεφάλι πόνεσε αρκετά και κατέληξα µε µια ελαφριά διάσειση, αλλά το πρήξιµο έχει ήδη µειωθεί αρκετά. Χθες το βράδυ δυσκολεύτηκα λίγο πάνω στη σκηνή, γιατί το τραγούδι πίεζε το τραύµα και µε έκανε να νιώθω αποπροσανατολισµένος κατά την εµφάνιση, οπότε ζητώ συγγνώµη αν φάνηκε σαν να µην είχα την ίδια ενέργεια».