Life & Fame

H Πάρις Τζάκσον κέρδισε τη δίκη και οι διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της θα της επιστρέψουν 625.000 δολάρια. Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, µαζί µε τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, έχει κατηγορήσει επανειληµµένα τους Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν ότι εκµεταλλεύονται τον ρόλο τους για οικονοµικό όφελος. Εκπρόσωπος της Πάρις ανέφερε: «Η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον δεν είναι “ταµείο” για να ζει ο Τζον Μπράνκα τις φαντασιώσεις του ως µεγιστάνας του Χόλιγουντ. Ύστερα από µήνες επιθετικών και σεξιστικών τακτικών απέναντι σε µία δικαιούχο, ήρθε η ώρα ο Τζον Μπράνκα να αναγνωρίσει τα πολλά του λάθη και να ενεργήσει προς το συµφέρον της οικογένειας που έχει καθήκον να προστατεύει».

Ο Νικ Λάσεϊ συναντήθηκε µε την Τζέσικα Σίµπσον 20 χρόνια µετά το διαζύγιό τους σε πτήση για τη Χαβάη. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι από το 2006 που χώρισαν, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «’Εχουν περάσει 20 χρόνια από τότε και δεν είχαµε δει ο ένας τον άλλον και µετά περάσαµε 6,5 ώρες µαζί σε µια πτήση για τη Χαβάη», ανέφερε ο Λάσεϊ, διευκρινίζοντας ότι µε το «µαζί» εννοούσε πως απλώς βρίσκονταν «στο ίδιο αεροπλάνο». ∆ιευκρίνισε πως όλοι διατήρησαν ευγενική και διακριτική στάση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, µε τη Τζέσικα Σίµπσον να κάθεται δίπλα στη µητέρα της, ενώ ο σύντροφός της και τα παιδιά της βρίσκονταν σε άλλα σηµεία του αεροπλάνου.

Η Έφη Παπαθεοδώρου δεν εµφανίστηκε στο βιντεοκλίπ στη Eurovision όπως είχε συµφωνηθεί. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η απόφαση πάρθηκε από την παραγωγή, η οποία δεν επικοινώνησε µαζί της, επισηµαίνοντας: «Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά, όχι εµένα. ∆εν ήταν θέµα δικό µας, ήταν θέµα της παραγωγής. ∆εν επικοινώνησαν µαζί µου ποτέ. Τους εύχοµαι καλή επιτυχία. ∆εν έγινε. ∆εν ξέρω λεπτοµέρειες, πρέπει να πάρεις τον Ακύλα να τα πει εκείνος». Κλείνοντας δήλωσε ότι είδε τον Ακύλα στον Α’ ηµιτελικό πολύ λίγο γιατί ήταν αργά και κουράστηκε. «Τον Ακύλα τον είδα, τους άλλους δεν τους είδα. Είναι κάτι ξεχωριστό», πρόσθεσε.