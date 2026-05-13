Life & Fame

Ο Γιώργος Λιανός είναι συγκλονισµένος λόγω του σοβαρού τραυµατισµού παίκτη στο ριάλιτι επιβίωσης “Survivor” που παρουσιάζει. Ο ραδιοφωνικός συµπαρουσιαστής του Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε: «∆εν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκποµπή για λίγες µέρες. Είναι σοκαρισµένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συµβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρηµένος. Είναι δίπλα στον παίκτη. Ξέρουµε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι τώρα όλο του το µυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί». Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Έλληνας παίχτης έχει υποστεί µερικό ακρωτηριασµό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυµατισµό στον δεξί αστράγαλο, καθώς χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Ο Τζάστιν Τίµπερλεϊκ τίµησε τη σύζυγο του Τζέσικα Μπίελ, παρά τα δηµοσιεύµατα για κρίση στον γάµο τους. Με αφορµή τη Γιορτή της Μητέρας, δηµοσίευσε στο Ίνσταγκραµ φωτογραφίες µε την ηθοποιό και µία µε τη µητέρα του, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι σπουδαιότερες γυναίκες που γνωρίζω. Χαρούµενη Γιορτή της Μητέρας». Σύµφωνα µε πρόσωπο του περιβάλλοντος τους, το ζευγάρι προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήµατα στον γάµο του, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκονται ούτε κατά διάνοια κοντά σε σηµείο χωρισµού.

Η Σιένα Μίλερ έγινε µητέρα για τρίτη φορά, φέρνοντας στον κόσµο το δεύτερο παιδί της µε τον 29χρονο σύντροφό της, Όλι Γκριν. Την είδηση αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της λέγοντας: «Συνέβη. Έχω ένα µικροσκοπικό µωρό δίπλα µου». Με χιουµοριστική διάθεση, η 44χρονη παραδέχτηκε ότι η έλλειψη ύπνου έχει επηρεάσει την καθηµερινότητά της, δηλώνοντας: «Νιώθω πως το να σχηµατίζω προτάσεις είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγµή. Κοιµάµαι ελάχιστα, αλλά είµαι τρελά ερωτευµένη µε το µωρό µου». Η Μίλερ, που είναι ήδη µητέρα 2 κοριτσιών, δεν αποκάλυψε το φύλο, αλλά ούτε το όνοµα του παιδιού, ενώ δεν ανέφερε πότε ακριβώς γέννησε.

Απορρίφθηκε το αίτηµα της Μπλέικ Λάιβλι για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων της µετά τον συµβιβασµό µε τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Ο δικαστής απέρριψε το αίτηµά της ηθοποιού να καταθέσει επιπλέον στοιχεία. Παρά τη συµφωνία, η Λάιβλι συνεχίζει να διεκδικεί την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη «νικήτρια πλευρά».