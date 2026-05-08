Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο Άγιο Όρος και µε βίντεο στο Ίνσταγκραµ ευχήθηκε στους συνωνόµατούς του. Κρατώντας µία κουτάλα στο χέρι και φορώντας ποδιά, ανέφερε: «Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκοµαι στο Άγιο Όρος, µαγειρεύω µαζί µε τον Αρτέµιο και τον Γιώργο που µε έφερε εδώ. Σήµερα είναι του Αγίου Γεωργίου µε το παλιό ηµερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν».

***

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε πως πριν 10 χρόνια κατανάλωσε κατά λάθος ναρκωτικές ουσίες στο φεστιβάλ Coachella, χωρίς να το καταλάβει. Η 41χρονη θυµήθηκε ότι ήπιε έναν χυµό και λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται πολύ περίεργα, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Μάλιστα επισήµανε πως δεν πιστεύει ότι κάποιος τη νάρκωσε επίτηδες. «Νοµίζω απλώς ότι ήµουν η χαζή της υπόθεσης και δεν είχα καταλάβει ότι όλοι ήταν υπό την επήρεια ουσιών», πρόσθεσε για την τραυµατική εµπειρία της.

***

Η Κέσα αποκάλυψε ότι η µοναδική φορά που κάποιος τη χώρισε ήταν επειδή δεν τον πήγε σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ. Η 39χρονη τραγουδίστρια σε συνέντευξη της ανέφερε πως αποφάσισε να «τεστάρει» έναν πρώην σύντροφό της, τον οποίο υποψιαζόταν ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τη φήµη παρά για την ίδια. Η Κέσα είχε βρεθεί σε συναυλία της Σουίφτ και στη συνέχεια σε after party, αλλά επέλεξε να πάρει µαζί της µία φίλη αντί για τον τότε σύντροφό της για να δει πώς θα αντιδράσει. Ο σύντροφός της, µε τον οποίο είχαν σχέση 1,5 χρόνο, εκνευρίστηκε επειδή δεν προσκλήθηκε και την επόµενη ηµέρα πήγε στο σπίτι της για να της επιστρέψει τα κλειδιά και να χωρίσουν.

***

Η Μπόνι Τάιλερ νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο της Πορτογαλίας, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέµβαση στο έντερο. Η 74χρονη τραγουδίστρια, που βρίσκεται στο Φάρο όπου διαθέτει εξοχική κατοικία, αναρρώνει, ενώ παραµένει άγνωστο αν θα επηρεαστούν οι προγραµµατισµένες εµφανίσεις της.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

